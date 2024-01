Amici 23, Lorella Cuccarini vs Anna Pettinelli: “Compito scemo…”/ É guerra tra le insegnanti: c’entra Mida!

Amici 23 di Maria De Filippi: é scontro al vetriolo tra i team di canto, capeggiati da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli!

Si infiamma la competizione in atto tra i protagonisti di Amici 23 di Maria De Filippi, con lo scontro tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che si registra per via di Mida.

Il cantautore di Rossofuoco, reduce dalla certificazione di disco d’oro FIMI/Gfk, per il primo singolo pubblicato al debutto TV ad Amici 23, é chiamata ad una sfida a prova di barre. Un’esibizione voluta (in vista della gara di canto prevista alla nuova puntata domenicale di Amici 23), da parte della maestra avversa al giovane cantautore, Anna Pettinelli. A spingere la voce RDS all’invito registrato per il cantautore a rivisitare un pezzo cult con l’aggiunta delle sue “pseudo barre”, suggerendogli peraltro sei parole, é la “banalità” nella scrittura creativa che Anna Pettinelli rileva nelle composizioni musicali all’attivo di Mida.

Arriva il momento della scelta, ad Amici 23 di Maria De Filippi

E, giunto al confronto con l’insegnante Lorella Cuccarini, in sala studio, Mida conviene con la più amata dagli italiani di volersi mettere alla prova accettando l’invito al compito di Anna Pettinelli, lanciatogli ad Amici 23. “Dai, mi fa sorridere che dica che tu scrivi parole a caso e le parole a caso le scrive lei”, é la replica di Lorella Cuccarini alla dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli, condivisa in confidenza con l’allievo di canto. Lui le fa eco, minacciando il rifiuto della sfida: “…le linee guida della prova? C’é una creatività imposta…”.

Tuttavia, la preannunciata co-conduttrice a Sanremo 2024 -Lorella Cuccarini- motiva l’allievo a mettersi alla prova, a dispetto della opinione critica di Anna Pettinelli, a cui va una clamorosa bordata: “io confido nelle tue capacità di scrittura…anche quando sei sotto stress fai lavori incredibili …lo puoi fare…”, attenziona “la più amata dagli italiani”- puoi tirare fuori qualcosa di senso…in un compito scemo come questo”.











