Amici 23, Luca Jurman infierisce su Rudy Zerbi: “Quanta ipocrisia…”/ L’attacco é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman rompe il silenzio social sul talent show: il nuovo commento critico

Luca Jurman torna a scagliarsi contro il talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, nelle vesti di ex insegnante di canto, avverso all’ormai veterano, Rudy Zerbi.

In particolare si tratta di un intervento che vede Luca Jurman riattivarsi sul social network di Facebook, un post che l’ex insegnante di canto ad Amici condivide pubblicamente con il popolo degli utenti attivi nel web e potenziali spettatori del talent show. E tra le righe rilasciate online, scagliandosi contro la produzione di Amici con particolare riferimento al daytime in cui il destinatario stabilisce le sorti dei cantanti in corsa ad Amici 23 compromettendo la gara di alcuni elementi, il producer ed esperto di musica destina l’ennesimo attacco a Rudy Zerbi.

Quest’ultimo svolge il ruolo che Luca Jurman copriva in passato, ad Amici di Maria De Filippi, in quanto maestro di canto e musica nonché talentscout, ma per l’ex Amici l’erede prof. peccherebbe di incoerenza.

L’attacco a Rudy Zerbi

“SENTIRE ZERBI che “con aria da Prof. chiede a dei ragazzi di auto votarsi con “OGGETTIVITÀ”, dopo anni che chiediamo noi oggettività a lui e a tutto il “cuccuzzaro” …😂😂 è da ZELIG! Quanta ipocrisia”- sentenzia nel post virale del momento su Facebook, Luca Jurman, tornando così a scrivere online in un intervento avverso al content del talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. Le disposizioni “incriminate” di Rudy Zerbi vedono al termine della nuova gara di canto giudicata dagli stessi allievi dei cantanti competitor finire in sfida per il rischio eliminazione: Matthew, Holy Francisco, Stella Cardone e Sarah Tommaso rischiano l’uscita, in vista della nuova puntata domenicale del talent show.

E tra le anticipazioni di Amici last-minute si rilevano, intanto, le eliminazioni della cantante Stella Cardone e la ballerina Chiara Porchianello.











