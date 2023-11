Amici 23, Luca Jurman: “Laura Valente prossima insegnante… Holden emoziona più di Mango?”/ L’attacco social

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman si schiera contro il talent

É un Luca Jurman agguerrito nell’ennesimo intervento social all’attacco contro Amici 23 di Maria De Filippi, che non risparmia Holden! Il giovane figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Joseph Carta in arte Holden, é il record del miglior debutto su Spotify Italia al rilascio degli inediti nella storia del talent show di Amici di Maria De Filippi, conseguito all’edizione corrente di Amici 23. Holden é, infatti, al vertice nella classifica degli stream su Spotify Italia relativa alla classe canto competitor al talent di Amici 23 e intanto l’ex insegnante storico di canto, Luca Jurman, dà libero sfogo alle sue contestazioni in una serie di dichiarazioni critiche, in quanto musicista, producer, cantante ed esperto di musica a tutto tondo.

“Dire che gli streaming determinano la bravura di un “cantante” è come dire che PSY di Gangnam Style è meglio di Whitney Houston! Che figura di m… che stiamo facendo nel mondo”, contesta Luca Jurman ai danni di Holden, già tacciato dall’ex Amici di essere favorito in un contest musicale dall’uso e abuso di autotune e altri effetti di saturazione della voce, come il riverbero. Poi, in una sentenza via via sempre più cruda, ripresa tra i nuovi post sempre sul profilo Facebook sulla scia di una live su Instagram, Luca Jurman rincara la dose contro Amici 23. In particolare, relativamente al debutto della mamma d’arte dell’ex Amici 22 Angelina Mango e moglie del compianto Pino Mango, Laura Valente, come insegnante di una masterclass di interpretazione in trasmissione.

“Una professionista come lei (L. V.) non può scendere ad un livello di compromesso tale sotto gli occhi di tutti, e quando dico tutti intendo proprio tutti! -esordisce nel duro sfogo -. Da quelli che capiscono qualcosa di musica e canto a chi è magari solo in grado di fischiettare intonato, fino ad arrivare a quelli che semplicemente ascoltavano un artista come il marito Pino Mango”.

In occasione del debutto, Laura Valente si é complimentata con Holden per averla emozionata nella cover di Bella d’estate di Mango e Jurman aggiunge, denunciando l’uso e abuso del riverbero del figlio d’arte ad Amici 23-…Sono davvero in profondo imbarazzo, perché così si perde ovviamente la fiducia, la credibilità, ma soprattutto il rispetto per Pino e per quel pubblico che ancora rimane mentalmente sano e dotato ancora di pensiero logico ed etico.

Elogiare chi ha rovinato anche il ricordo di una voce così importante, in quel modo palesemente assurdo, dove il timbro, le dinamiche, i vibrati e la naturale intonazione, sono particolari fondamentali dell’interpretazione vocale di quella canzone vengono cancellati da un’esibizione molto discussa, carica di effetti manipolatori e oggettivamente NON esemplare (e chi asserisce il contrario mente spudoratamente o è totalmente soggiogato da giudizi falsi!), è davvero destabilizzante e “volontariamente” fuorviante, che forse è peggio”.

Luca Jurman non risparmia Laura Valente

Insomma, a detta dell’esperto Holden farebbe credere di cantare nella cover su proposta di Anna Pettinelli al netto di autotune, senza effetti musicali, ricorrendo al massiccio uso di riverbero all’insaputa dell’occhio e orecchio pubblico: “-Ma come è possibile??mica siamo tutti stupidi! -Il pubblico non è stupido, o almeno non tutto! E allora…perché? -Che senso ha spingere così tanto lui (Holden) a discapito degli altri, anche di chi è oggettivamente meglio? -Qual è il motivo? Parecchi milioni di Streaming già all’attivo da qualche anno? -Oltre a figlio …è parente di chissà chi?? -I ragazzi lo chiamano maestro, perché? -Perché questo totale servilismo a tal punto da chiamare addirittura la suddetta professionista (che è anche mamma della punta di diamante dell’anno scorso del programma) per decantarlo pubblicamente in modo che è stato davvero palesemente assurdo?”.

Tra una dichiarazione e l’altra, nell’intervento critico registrato anzitempo in una diretta su Instagram, poi, Luca Jurman scommette che Laura Valente sia la prossima candidata al titolo di insegnante di canto fissa ad Amici 24, magari in sostituzione di Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini, e collega del riconfermato Rudy Zerbi. E Holden, a detta dell’esperto ex Amici, non sarebbe in grado di emozionare alla stregua del compianto talento Mango, nel ricordo del poeta contrario agli effetti di manipolazione della voce, come il playback.











