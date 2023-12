Amici 23, Luca Jurman: “Lo vestono da competente, ma é incompetente e odiato…”/ L’attacco a Rudy Zerbi

Luca Jurman rompe il silenzio su Rudy Zerbi: l’attacco social alla produzione di Amici 23 di Maria De Filippi

É un Luca Jurman senza filtri, il protagonista di un video diventato virale su TikTok, dalla dichiarazione di guerra alla produzione di Amici 23, in particolare a Rudy Zerbi. L’ex insegnante storico di Marco Carta ad Amici di Maria De Filippi torna a pronunciarsi sul talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi e l’occasione é un nuovo intervento diramato a mezzo social, in cui il fautore rilascia delle dichiarazioni piccate sul conto del successore, nel ruolo di insegnante di canto ad Amici 23, Rudy Zerbi.

“Sapete che Zerbi fino al 2011, fino a che entrasse ad Amici, perché era stato licenziato dalla Sony, era odiato da tutti gli artisti – esordisce tra le parole al veleno, Luca Jurman, in riferimento al ruolo assunto da Rudy Zerbi come talentscout e professore di canto ad Amici – gli stessi che oggi vanno lì e quelli che vanno lì fanno gli amici…’ciao Rudy'”. Il post all’attacco di Rudy Zerbi, poi, prosegue anche alla mention della professoressa di canto uscente da Amici: “…la stessa Arisa che é arrivata dopo…Il Renato Zero della situazione non lo poteva sopportare… Come tutti in Sony…perché Rudy era incompetente, sempre giudicato perché fa gran casino”, aggiunge il fautore dell’intervento social.

Il siluro social diventa virale!

Insomma, a detta di Luca Jurman, Rudy Zerbi non sarebbe ben visto nell’industria musicale, in quanto tacciato di incompetenza relativamente alle non conoscenze circa la sua categoria di appartenenza e in materia di musica: “uno che sorride ma non capisce niente di musica”. E tra le altre dichiarazioni al veleno, poi, l’attacco social che é ora virale in un video postato sul re dei social cinese, TikTok, si estende a tutta la produzione di Amici 23 di Maria De Filippi: “Lo stanno vestendo da competente e lui non lo sarà mai…”, sentenzia Luca Jurman nel TikTok critico su Rudy Zerbi.

E, intanto, ad Amici 23 di Maria De Filippi Rudy Zerbi rischia di perdere la allieva cantautrice Lil Jolie, sottoponendola ad una sfida choc…











© RIPRODUZIONE RISERVATA