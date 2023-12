Amici 23, Luca Jurman: “Ormai, sono senza vergogna!”/ Il clamoroso attacco a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Amici 23, Luca Jurman si scaglia contro Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

É un Luca Jurman particolarmente polemico il protagonista dell’ennesimo attacco social ad Amici 23 di Maria De Filippi, in particolare a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. L’ex insegnante di canto al talent show di Amici, giunto quest’anno all’edizione corrente di Amici 23, torna a pronunciarsi sulle dinamiche del talent show che intrattiene l’occhio pubblico fedele ai palinsesti TV e streaming Mediaset. E l’occasione, dai toni particolarmente piccati, é la nuova sentenza dell’ex Amici, Luca Jurman, pubblicata tra i post dell’esperto di musica su Facebook, relativamente allo scontro in corso tra i due tra i tre insegnanti di canto suoi successori nel cast di Amici, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Questo, con un sospetto riferimento non troppo velato allo scontro apertosi tra quest’ultimi nella rinnovata gara di canto domenicale. Si tratta della puntata in cui Rudy Zerbi ha tacciato Anna Pettinelli di non essere stata in grado di supportare l’allievo Holy Francisco, eliminato per volontà della stessa maestra una volta finito di nuovo ultimo classificato nella classifica della sfida tra le cover, giudicata per l’occasione da Nek e Beppe Vessicchio.

L’intervento polemico di Luca Jurman divide, su Amici 23

“Certo che sentire in tv un finto docente di canto totalmente incompetente (Zerbi), dire ad un altro peggior finto docente (Pettinelli) “non sei una brava insegnante” …😂😂😂😂. Ormai sono senza vergogna!”, si legge tra le righe social del nuovo attacco piccato di Luca Jurman, sferrato contro la produzione di Amici 23 di Maria De Filippi.

Un post, quello rilasciato in toni polemici dall’ex insegnante di canto di Marco Carta ad Amici, che intanto fa rumore nel web, scatenando tra le reazioni più disparate degli internauti attivi online.

“Non metto in discussione la sui professionalità signor Jurman -sentenzia un messaggio social aggregante su Jurman -, lei era il mio preferito ad Amici, ma questa assidua polemica contro gli insegnanti non le fa onore. In fondo a Sanremo ne andranno molti di loro usciti da questo talent, quindi tanto male non sono stati!!!’”. Poi, tra gli altri commenti a caldo degli internauti, si legge ancora: “Loro sono Zerbi e Pettinelli dei radiofonici melomani. Insegnare canto é un’altra cosa”.

