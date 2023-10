Amici 23, Luca Jurman: “Se non viene premiata la meritocrazia, colpa vostra…”/ L’attacco a Maria De Filippi

Amici 23, Luca Jurman interviene sul caso autotune

Luca Jurman rompe il silenzio su Amici 23 di Maria De Filippi in un attacco al vetriolo al talent show dove in passato ha coperto il ruolo di insegnante di canto.

L’occasione dell’attacco é un intervento social dell’esperto di musica, producer, a margine della nuova puntata domenicale dell’edizione corrente di Amici, Amici 23. Il content della nuova puntata di Amici, oggetto dell’intervento polemico di Luca Jurman, introduce il veto nel divieto di ogni mezzo di ausilio alla voce come l’autotune voluto da Lorella Cuccarini, poi rifiutato dagli insegnanti di canto competitor Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. In puntata, il veto vede i soli allievi di Lorella Cuccarini esibirsi al netto dell’autotune e l’allievo della stessa insegnante Spacehippiez é il primo eliminato al termine della sfida voluta da Anna Pettinelli contro lo sfidante esterno e nuovo allievo entrante. Ma Luca Jurman proprio non può restare a guardare senza intervenire, tanto da registrare una sentenza nuda e cruda su Facebook che mira a più protagonisti di Amici, tra cui in particolare la conduttrice Maria De Filippi. L’autotune non é uno strumento musicale, ma un software nato nel 1997 per manipolare la voce per il miglioramento dell’intonazione ne. Quindi non é da ritenersi ammesso in una gara canora, per l’esperto.

Angelina Mango: "Da piccola dicerie sul mio cognome"/ "La prima volta sul palco a 12 anni con la mia band"

“Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura”- rilascia tra le dichiarazioni più critiche Luca Jurman e il riferimento é in particolare alla scelta di ammettere l’autotune in contest canoro come quello di Amici. La sentenza si estende anche al giudice della gara di canto cover di Amici 23:“Ho saputo che come ciliegina sulla torta, a giudicare questa sfida hanno chiamato come “giudice” RKOMI, noto per avere delle abilità di canto enormi ahahahaha e che senza Autotune non riesce quasi a parlare, ma almeno lui è stato onesto, ed oltre ad ammetterlo ha detto che si allena a non usarlo per migliorare! Speriamo lo faccia!”. Poi, é la volta di altre dichiarazioni polemiche su Amici 23, che menzionano la giudice della gara di interpretazione disputatasi sempre al nuovo appuntamento domenicale del talent show tra i cantautori concorrenti: “Ora voglio vedere se tutti i cantanti veri staranno ancora zitti in questo paese di omertosi!PERCHÉ non ha detto alla Mannoia di usare l’autotune per interpretare?? CAVOLO MA RIFLETTETE SUL SERIO!!E SMETTETELA DI FARVI DARE LA MERDA AL POSTO DEL CIOCCOLATO CHE VI SPETTA DI DIRITTO!!!”.

Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta 22 ottobre: Mew e Petit vincono gli inediti prodotti!

Valerio Scanu condivide l’intervento critico di Luca Jurman

E non può mancare l’appello al vetriolo alla conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi

“Maria butta fuori la merda dalle tue trasmissioni tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra. Se non sai cantare non fai il cantante, fai un’altra cosa. Se sono tutto storto non faccio il ballerino e non posso andare alla Scala. Non si può fare una gara di pizze con le fotocopie”.

La dichiarazione di guerra di Luca Jurman alla produzione di Amici 23 non finisce qui, infiammandosi. Perché in un intervento social, poi, Valerio Scanu si schiera dalla parte dell’ex insegnante storico di canto ad Amici 10, condividendo l’intervento critico su Amici 23 di Luca Jurman a mezzo social: “Condivido, sottoscrivo e firmo!”.

Amici 23: Nicholas, Elia e Marisol si sfidano alla gara improvvisazione/ La scelta di Kledi Kadiu e il premio

E il tutto accade mentre, Spacehippiez é il primo eliminato di Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA