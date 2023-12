Amici 23, Luca Jurman: “Si cag* sotto, se gli tolgono l’autotune…”/ L’attacco a Mida!

Amici 23, il nuovo intervento di Luca Jurman infiamma la polemica sul talent show

Mida é uno dei principali candidati al titolo di eliminato, tra i concorrenti in corsa ad Amici 23, e Luca Jurman gli destina sibillinamente una dura critica online.

Il cantautore allievo nel team di canto capeggiato da Lorella Cuccarini, Mida, così come emerge nel daytime del talent show Amici 23 datato 14 dicembre 2023, vive una crisi profonda dal momento che Anna Pettinelli gli indirizza una dichiarazione di sfida. La maestra avversa chiama Mida ad esibirsi nell’esecuzione di un nuovo compito, in alternativa a quello rifiutato in precedenza, ossia la cover di Grande amore di Il volte. L’alternativa quindi é la preparazione di una cover fedele al brano originale di Michael Bublé, Home, senza l’aggiunta di barre e modifiche al testo e alla musica e in più al netto dell’autotune. Lo strumento di manipolazione del suono e della voce per l’intonazione, che spesso favorisce i talenti in corsa nella gara di canto al talent show, come contesta l’ex insegnante di Amici Luca Jurman in un’accesa polemica in corso.

Laura Pausini: "Matrigna é un un brutto termine..."/ La confessione sui figli del marito, Paolo Carta

Il duro post di Luca Jurman, contro la produzione di Amici 23

“Non riesco a capire come possiate pensare che io riesca a fare “Home” di Michael Bublé senza autotune”, é il grido disperato di Mida, che tra le esperienze musicali precedenti vanta la partecipazione a Sanremo Giovani. La vocal coach, in seduta di sala prove per la puntata domenicale di Amici 23, al contrario, è sicura che il giovane abbia tutti gli strumenti necessari per superare l’ostacolo: “Perché sei convinto che non sai cantare? Perché hai fatto male Bad Bunny? Secondo me tu la farai benissimo”. Dello stesso avviso si dichiara la maestra di canto Lorella Cuccarini, che ad una convocazione dell’allievo comunica a Mida il dispiacere provato per la mancanza di autostima verso di sé e di fiducia verso di lei che lo esorta a mettersi in discussione accettando il compito di Anna Pettinelli.

Malìa, chi è il nuovo allievo di Amici 23 voluto da Rudy Zerbi/ Il cantante vanta già un successo su Spotify

E, intanto, in un nuovo intervento su Facebook, l’ex professore di canto ad Amici, Luca Jurman, non lesina delle parole senza però menzionare direttamente Mida: “ORA DITEMI: È normale per voi che uno che dice di essere un cantante si deve “c…are” sotto se gli tolgono l’autotune??? Un vero cantante ne sarebbe felice! Ma bastaa! Andate a studiare!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA