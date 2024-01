Amici 23: Lucia e Kia festeggiano, Lil Jolie e Malia giù di tono/ É guerra per il posto al serale: fan divisi

Amici 23, si fa vicino il via al serale: i fandom si dividono e si accende la competizione tra i talenti di ballo e canto

Si avvicina il via alla fase serale di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi che intanto vede i fandom dividersi tra Kia, Lil Jolie, Malia e Lucia Ferrari. Questo, accade alla presa visione del rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 26 gennaio 2024.

Nel nuovo appuntamento del talent show, alle prese tra una lezione e un break in vista della puntata domenicale di Amici 23, i cantanti e ballerini summenzionati si raccontano, inaspettatamente, scatenando così il via alla guerra tra i rispettivi fandom attivi via social.

“Io sono sempre stata la pecora nera… -fa sapere in uno sfogo in sala studio canto con la vocal coach, Lil Jolie-…mi sono sempre sentita sbagliata. Difficile… mi sento spesso da sola qua. Vedo gli altri fare gruppo e io sono da sola. E da loro non vado”.

E quando ormai il via al serale di Amici 23 si fa sempre più vicino, e la competizione tra i talenti ballerini e cantanti si fa sempre più accesa, reduce dal primo posto nella classifica domenicale della gara canto cover anche la new entry Kia si racconta. Con l’esibizione a voce piena di Million reasons di Lady Gaga, su espressa richiesta della maestra che l’ha promossa ad Amici 23, Lorella Cuccarini, Kia si preannuncia essere la voce outsider del talent show di Maria De Filippi. Complice la passione della musica ereditata dalla madre e il sogno condiviso in famiglia anche con il nonno:”sarebbe fortissimo di vedermi e ascoltarmi”.

Lucia Ferrari rivela le origini italo-americane

É poi la volta di Lucia Ferrari, che sorprende i compagni di studio con un party ispirato alla madrepatria, l’America. La ballerina naturalizzata italiana e dalle origini americane, complice lo zampino della produzione, intrattiene i compagni di studio in un party stilizzato con i colori e le forme della bandiera USA, con tanto di Big menù all’americana. Sono così svelate le origini della ballerina allieva italo-americana, che di recente ha impressionato l’occhio pubblico con una esibizione a passi di danza modern ispirati allo spazio, sulle note della hit global dai suoni alieni, Hold It against me di Britney Spears. Con l’aiuto di un rvm che tra le immagini della storia familiare la immortalano insieme ai cari alla festa dell’indipendenza USA, che ricorre il 4 luglio di ogni anno, Lucia Ferrari svela quindi la verità legata alla sua nascita e le origini anche d’oltreoceano, per metà italiane e per l’altra metà americane. In particolare, del passato segnato nel Belpeaese si ricorda il trasferimento a Roma, con la crescita personale capitolina, e le esperienze formative per la crescita artistica a Torino, della ballerina.

Tra gli altri candidati ad un posto di ammissione alla fase serale dello show di Amici 23, si presenta poi Malia, il quale si direbbe tra i competitor più a rischio eliminazione imminente: “Non voglio ritrovarmi ad essere un bambino, impotente e che non sa affrontare delle prove e certe situazioni…ma voglio che io ci sia perché merito di esserci e voglio divertirmi con loro”. Insomma, Malia é disposto ad accantonare la competizione con i compagni di studio al talent show, che tanto muove la sfida tra i fandom attivi sul profilo Instagram di Amici, così come lui stesso lascia intendere nella confidenza condivisa con il prof. Rudy Zerbi in sala studio. Il talentscout resta visibilmente sorpreso dallo spirito di partecipazione che motiva il giovane a prendere parte al talent show: “bello dire ‘con loro’… spesso si pensa a se stessi… sii fiero di quello che sei come persona, Malia”, é il monito di Rudy Zerbi, ad Amici 23.

Questo, mentre Mida reagisce furioso alla dichiarazione di sfida ricevuta da Anna Pettinelli…

