Amici 23, Lucia Ferrari é la nuova allieva di Emanuel Lo/ Commuove il maestro: l’ingresso nella scuola

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari é la nuova allieva al posto di Chiara Porchianello

Lucia Ferrari é tra le new entries ad Amici 23 di Maria De Filippi, in quanto nuova allieva di Emanuel Lo e in sostituzione di Chiara Porchianello. Quest’ultima, soprannominata “Barbie Chiara”, é finita in sfida contro la sfidante Lucia Ferrari, dopo essersi qualificata tra i penultimi e gli ultimi nella classifica di ballo stilata dagli stessi competitor ballerini in corsa, per poi uscire di scena con l’eliminazione voluta dal giudice Garrison Rochelle alla puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi. Lucia Ferrari e così la nuova allieva ballerina, sostituta di Chiara Ferrari, nel team facente capo al maestro di ballo, Emanuel Lo, e registra il primo colloquio conoscitivo con lui.

É parte integrante nel content del daytime pomeridiano tra gli appuntamenti TV e streaming di Amici 23 di Maria De Filippi datato 28 novembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. “Cos’é per te ballare? -incalza la neo allieva Lucia Ferrari, Emanuel Lo, a cui lei regala una grande emozione dando voce a delle parole commoventi-… Volare, quando sono presa bene sento di essere un personaggio di Marvel…grata a questa mia passione nella vita”.

La reaction di Emanuel Lo é particolarmente commovente, dal momento che lo stesso maestro conviene con la neo allieva che il ballo sia in un certo per lui come la facoltà di spiccare il volo, dicendosi commosso dalla dichiarazione della ballerina.

Questo, mentre nel circuito ballo dopo l’eliminazione di Chiara Porchianello può dirsi un candidato all’eliminazione Nicholas Borgogni. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro é atteso alla sfida che lo chiama contro lo sfidante Michele, dopo essere risultato tra i penultimi e gli ultimi nella classifica di ballo stilata dagli stessi concorrenti competitor di Amici 23 di Maria De Filippi.

Lucia incontra per la prima volta il suo professore Emanuel Lo! #Amici23 pic.twitter.com/9PvMKpdH9z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 28, 2023













