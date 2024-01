Amici 23, Lucia Ferrari: “Sono la mia più grande nemica…”/ La confidenza in lacrime

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari si racconta senza filtri: le insicurezze della ballerina modern

É una Lucia Ferrari a cuore aperto la ballerina che si racconta nel tema svolto alla traccia assegnata ai competitor di Amici 23: “Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me“. Nel rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 17 gennaio sulle reti TV e streaming Mediaset, infatti, reduce da un’impressionante performance sulle note di Hold It against me Britney Spears, la ballerina modern ammette di sentirsi la sua più grande sua nemica.

Amici 23, Sofia Cagnetti: "Non mi sono mai innamorata..."/ La verità intimista

Tra le dichiarazioni intimiste rilasciate per iscritto, nel tema affrontato come compito ad Amici 23 di Maria De Filippi, quindi, Lucia Ferrari si presenta in un lato inedito, di certo inaspettato. Almeno per come lo vedono i fan che la seguono sui profili social di Amici 23, oltre le apparenze di una minaccia alla leadership nel ballo di Dustin Taylor, che lei rappresenta tra i concorrenti al talent show di Amici 23.

Amici 23, Ayle choc: "Non mi piaccio fisicamente, non mi sento apprezzato"/ "Prendo a calci le persone per…"

Le dichiarazioni inaspettate di Lucia Ferrari

“Ho sempre la sensazione di aver sbagliato in qualche modo -fa sapere tra le dichiarazioni intimiste riprese, a cui dà voce la conduttrice Maria De Filippi, al talent show di Amici 23-….sono la mia nemica più grande…riconosco quando sbaglio”.

Nella riflessione a cuore aperto, la papabile concorrente ammessa al serale di Amici 23, poi, ammette di non aver imparato ancora a conoscersi a fondo: ” ho tanto tempo per conoscermi meglio… dovrei accettare che forse non c’é una risposta… non sono una persona semplice e ho tanto da imparare”. Insomma, al di là dell’apparenza di una ballerina forte e audace, Lucia Ferrari nasconde un lato umano fatto principalmente di insicurezze e fragilità.

Amici 23, Martina Giovannini: "Mi faccio annientare dal giudizio.."/ Lo sfogo inaspettato

Nel frattempo, intanto, per il circuito danza di Amici 23 di Maria De Filippi, l’altra ballerina competitor Marisol Castellanos svela il suo più grande disagio, culminato in un disordine del comportamento alimentare….

Anche Lucia con il suo tema condivide alcune sue insicurezze con i compagni in casetta… #Amici23 pic.twitter.com/GQLB02DIQh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA