Amici 23: Lucia, Petit e Mida volano al serale/ Il nuovo traguardo é inaspettato!

Amici 23, Lucia accede alla fase serale con Petit e Mida

Lucia Ferrari, Petit e Mida sono i nuovi concorrenti ammessi al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Ebbene sí, così come si apprende dagli spoiler online su Amici news e Superguida TV, della nuova puntata domenicale di Amici 23 in onda il 25 febbraio 2024, i tre summenzionati artisti allievi accedono al serale del talent show di Maria De Filippi.

Sebbene lei risulti essere ostacolata nella leadership, dalla temibile ballerina rivale Sofia Cagnetti, prima nella classifica sommaria della rinnovata gara di ballo domenicale, Lucia Ferrari é promossa dal maestro Emanuel Lo all’upgrade di concorrente ammessa alla fase serale di Amici 23.

Il traguardo arriva anche per Petit, che ottiene la maglia dorata per la volontà del maestro di canto Rudy Zerbi, imponendosi come primo classificato nella classifica complessiva delle puntate del talent show, al termine della rinnovata gara di canto domenicale.

L’affaire Mida infiamma le vibes della competizione

E non manca poi la promozione al serale neanche per Mida, che per la volontà della maestra di canto Lorella Cuccarini, ottiene l’ambito riconoscimento. Questo, con la maestra che reagisce alla avversità della collega e maestra di canto Anna Pettinelli, che ritenendo l’allievo non meritevole del serale lo sfida ad Amici 23 all’esecuzione di un nuovo compito. Una cover personalizzata di Vivo per lei, che vede Mida finire nel mirino di una bocciatura della Pettinelli, in puntata, dove lui si abbandona alle lacrime, sentendo troppo fortemente il peso del giudizio critico. Tuttavia, la Cuccarini dà lo stop alle prove di valutazione per lui, conferendogli la maglia dorata per il serale di Amici 23.

