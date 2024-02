Amici 23: Lucia, Simone e Sofia in sfida per il serale e Kumo eliminato?/ La scelta di Emanuel Lo spiazza!

Amici 23, Kumo é fuori dal serale? La scelta di Emanuel Lo

Kumo é fuori gara, quando si avvicina il via al serale di Amici 23, e i compagni del team capeggiato da Emanuel Lo, Lucia Ferrari, Sofia Cagnetti e Simone Galluzzo sono invece favoriti al posto di seralista. Questo é il presentimento che Kumo nutre sulla base di una scelta spiazzante maturata da Emanuel Lo.

In vista del via al serale di Amici 23 é aperto il concorso per un posto di concorrente seralista al talent show sulle reti Mediaset indetto da Emanuel Lo, che – come emerge nel rinnovato daytime di Amici del 1 ° febbraio- risparmia Kumo dalla competizione intestina della squad.

Sofia, Simone e Lucia sono stati convocati dal maestro Emanuel Lo, ma Kumo… #Amici23 pic.twitter.com/jvyh3l5zMX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 1, 2024

Nel frattempo, la scelta di Emanuel Lo, unitamente all’esclusione del singolo allievo moro dal contest nella competizione tra i talenti in vista del via al serale di Amici 23, divide il popolo di internauti nel web, tra i pareri più disparati. Da una parte c’é chi supporta la scelta dell’insegnante, ritenendo che Kumo non sia all’altezza di competere con i tre prescelti per la selezione che apre la sfida per il posto di seralista. D’altro canto c’é chi supporta la posizione di Kumo, e persino chi taccia Emanuel Lo di muovere una violenza psicologica contro l’allievo, tenendolo in balia dei dubbi senza un confronto tra le parti volto al chiarimento sulla situazione del giovane in corsa ad Amici 23. Come se Kumo fosse sospeso in giudizio da parte del maestro, il che accende la polemica web del momento.

“Inizia a fare la prima scrematura – é il sentiment di Simone Galluzzo su Emanuel Lo che deve scegliere chi tra gli allievi può affrontare il serale di Amici 23, indispettendo Kumo, non chiamato alla selezione -…manco io…che prima scrematura?”. Dai compagni di classe poi si prova a tranquillizzare Kumo rispetto all’idea di non essere preso in considerazione da Emanuel Lo per la promozione al serale di Amici 23: “Ma magari lui vuole farsi idee su di loro… non lo prendere in negativo”. Che l’escluso sia già scelto dal maestro e mentore per un posto al serale di Amici 23?

Nel frattempo, intanto, mentre la mente di Kumo é affollata di idee e congetture sulla non chiamata alla selezione di ballo, Sofia, Lucia e Simone si battono in sala studio ballo per un posto al serale di Amici 23. Chi avrà la meglio? Sofia, Lucia e Simone ammettono al maestro che potrebbero dare di più rispetto all’esame in sala studio, tuttavia colui che si direbbe più a rischio eliminazione, Simone Galluzzo, si dichiara fiero del controllo sull’ansia da prestazione che sta mettendo in atto.













