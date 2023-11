Amici 23, lutto in famiglia per Matthew/ Il cantante sarà assente nella puntata di domenica 26 novembre

Amici 23, Matthew assente nella puntata del 26 novembre: lutto in famiglia

Domenica 26 novembre 2023, nel pomeriggio di Canale5 a partire dalle ore 14.00, va in onda una nuova puntata di Amici 23. Il talent show condotto da Maria De Filippi vedrà nuovamente sfide ed eliminazioni, oltre alle performance degli allievi di canto e di ballo in gara, con i giudici esterni che stileranno una classifica di gradimento. Alle postazioni nel ruolo di coach, come sempre, troviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo, e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto.

Ieri, 23 novembre 2023, sono andate in scena le registrazioni della nuova puntata, che andrà in onda domenica pomeriggio. Stando alle anticipazioni delle registrazioni, fornite su X dalla pagina Amici News, ci sarà un’importante assenza in studio. Uno degli allievi, Matthew, non sarà infatti presente in puntata per un grave lutto che l’ha colpito proprio nelle scorse ore. “Simone riprende la maglia mentre Matthew era assente oggi (poco fa vi abbiamo detto che proprio oggi è venuta a mancare sua nonna)“, si legge nell’anticipazione fatta trapelare dalla pagina X.

Anticipazioni registrazione puntata 26 novembre: doppia eliminazione in studio

Matthew, dunque, sarà assente nella puntata di Amici 23 di domenica 26 novembre 2023, a causa della morte improvvisa dell’adorata nonna. Sempre la pagina Amici News ha condiviso, su X, anche una Instagram stories in cui la sorella di Matthew ha voluto dedicare alcune dolcissime parole alla loro nonna. Un’assenza importante in studio, dunque, mentre le anticipazioni trapelate dalle registrazioni parlano di nuovi importanti colpi di scena pronti a verificarsi nel talent condotto da Maria De Filippi.

Sono infatti in arrivo nuove sfide per i ragazzi, che portano con sé due importanti eliminazioni: quelle della ballerina Chiara e della cantante Stella. Incerto, invece, il destino di tutti gli altri allievi: cosa succederà nella nuova puntata in programma domenica pomeriggio?

Simone riprende la maglia mentre Matthew era assente oggi (poco fa vi abbiamo detto che proprio oggi è venuta a mancare sua nonna)#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 23, 2023

La sorella di Matthew scrive, su una storia Instagram, alcune parole rivolte alla loro nonna mancata nella giornata odierna #Amici23 pic.twitter.com/DauMzwPIzu — AMICI NEWS (@amicii_news) November 23, 2023













