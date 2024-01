Amici 23, Malia e Ayle nuovi eliminati?/ La dura convocazione insinua il dubbio

Amici 23 di Maria De Filippi, Malia e Ayle ricevono una paternale dagli insegnanti

Malia e Ayle sono i candidati al titolo di nuovi eliminati, ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment aggregante dell’occhio pubblico attivo nel web, in reaction al rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento TV e Streaming del talent show in onda sulle reti Mediaset, il 16 gennaio 2024, mostra le immagini delle convocazioni che gli insegnanti di canto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi convengono con i rispettivi allievi cantanti, Ayle e Malia.

Amici 23, Ayle e Malìa fanno infuriare Zerbi e Pettinelli/ "Stai zitto, non sopporto i capricci"

Un’occasione, quella che i professori di canto hanno per attenzionare ai rispettivi pupilli che la condotta assunta ad Amici 23 stia assumendo una cattiva piega. Il che desta la preoccupazione nei fan attivi via social di Amici 23 che i due beniamini allievi siano prossimi alla messa in discussione per il rischio eliminazione dal programma delle arti canto e ballo.

Amici 23, Nahaze é l'erede di Mew?/ Le reazioni alla promozione della nuova cantante allieva

L’auto aut destinato a Malia e Ayle

“Mi puoi dire che un mese fa ti piaceva e ora che hai capito come funziona il programma cambi idea” -é in sintesi tra le righe la contestazione di Rudy Zerbi mossa a carico di Malia, tacciato dal maestro di canto di mostrare incoerenza. Dal momento che il giovane segna un dietrofront sulla scelta artistica della preparazione di una cover-“…non hai coerenza e continui a non essere né carne né pesce”, sentenzia quindi contro l’allievo, il talentscout. E il rimprovero prosegue su Malia: ” non sei uno che non ha le idee chiare e la prossima volta che parli di format, popolare, sei in discussione…”.

Amici 23: cosa c'è scritto nel biglietto lasciato da Mew?/ Foto: svelato il vero contenuto

Insomma, forte e chiaro é l’auto aut di Zerbi lanciato a Malia, invitato dall’insegnante a cambiare modus operandi e approccio allo studio di canto ad Amici 23.

Poi, il microfono passa ad Anna Pettinelli, che in comune denominatore con il collega insegnante Rudy Zerbi convoca l’allievo Ayle, per rimetterlo in riga rispetto ad un discutibile dietrofront.

“Io capisco tutto tranne i capricci -esordisce nella paternale ad Ayle, Anna Pettinelli, a cui l’allievo prontamente replica all’accusa,-, non ho chiesto di levarmi la cover”. Il cantante allievo prova a scrollarsi l’accusa di dosso sostenendo di aver chiesto che potesse estendersi ancora la rosa delle cover da prepararsi come potenziali esibizioni. “Oggi ero felice e mi é arrivata una partaccia- é poi lo sfogo in lacrime di Ayle , che si palesa provato e stanco per le critiche -, cercavo delle cover con un inglese più semplice…”.

Insomma, Ayle avrebbe fatto ricerca invano di brani a lui più congeniali, per poi essere redarguito dall’insegnante, che ha grandi aspettative su di lui e non ammetterebbe alcun cenno di insicurezza del giovane. Lui, però, sembra non essere sicuro della sua cifra stilistica: “da quando sto qui non é che abbia fatto grandi passi…”.

Che Malia e Ayle siano vicini alla messa in discussione e all’eliminazione ad Amici 23?

Intanto, ad Amici 23 hanno accesso le new entries…

Subito dopo Ayle reagisce così alle parole della prof Pettinelli #Amici23 pic.twitter.com/bwRDsZdB4P — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024

Il prof Zerbi ha qualcosa da dire al suo allievo Malìa… #Amici23 pic.twitter.com/2q7ceLL2go — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA