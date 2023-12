Amici 23, Malia é il nuovo Holden?/ La scelta di Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Malia é la new entry nel circuito canto: Holden rischia il titolo di First-class

Malia é il preannunciato nuovo primo della classe di canto, in sostituzione di Holden, agli occhi del maestro Rudy Zerbi, ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment dominante tra gli internauti nel web, relativamente alla reaction del talent scout al nuovo ingresso di Malia nella scuola dei talenti cantanti e ballerini di Amici 23 di Maria De Filippi.

La new-entry si registra tra le novità nel rinnovato daytime settimanale di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 19 dicembre 2023, per la grande gioia di Rudy Zerbi, che ha attenzionato il talento di Malia. Il giovane cantautore vanta all’attivo della sua carriera artistica avviata prima del debutto ad Amici 23, un importante volume di streaming. Questi, in particolare con il brano Maiorca, tra le proposte debuttate sulla piattaforma di ascolti in riproduzione, di Spotify Italia.

“A me di te piace quello che dici, il modo in cui lo dici -fa sapere Rudy Zerbi al primo meeting di presentazione al daytime di Amici 23 con il neo allievo, Malia, che é reduce dalla vittoria della sfida contro Yuma, la scommessa di Anna Pettinelli -..quello che scrivi trovo sia diverso…hai qualcosa che mi attira sempre”. Quindi, il giovane si dichiara al settimo cielo per il debutto ad Amici 23: “so che musicalmente sono pezzi forti”, fa sapere, dicendosi fiero e consapevole della sua cifra stilistica, in una eco all’opinione del talentscout.

La previsione del web é una minaccia per Holden….

“Se sono esigente? -prosegue poi, Malia, nel dialogo con Rudy Zerbi-. Credo che sia dovuto al fatto che non abbia ricevuto la approvazione da piccolo e la ricerco… Nel vedere che sono capito”. E il tutto accade dopo che Rudy Zerbi convoca l’ex pupillo Holden, per effetto di una violazione del regolamento vigente al talent show di Amici 23.

Una dinamica dall’effetto plot-twist che per l’occhio pubblico attivo nel web sembra nominare Malia come il nuovo First class nel circuito canto, agli occhi di Rudy Zerbi, ai danni di Holden.

Malìa incontra per la prima volta il suo prof Rudy Zerbi #Amici23 pic.twitter.com/5BwuLZ9h5c — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 19, 2023













