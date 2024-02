Amici 23: Malia é ultimo in classifica, eliminato?/ Il confronto con Rudy Zerbi

Amici 23 di Maria De Filippi, Malia ultimo in classifica: é eliminato, prima del via al serale?

Malia é l’ultimo nella rinnovata classifica della gara canto domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi e, pertanto, finisce a rischio eliminazione al talent show. Nel rinnovato appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset, Malia diventa protagonista di un confronto con il talentscout Rudy Zerbi, che alla puntata domenicale lo ha invitato al dialogo tra le parti rispetto alle aspettative ad oggi disattese.

La delusione rispetto ai risultati negativi riscontrati nel percorso di studio di Malia del canto, ad Amici 23, portano il giovane a chiedersi come faccia Rudy Zerbi, colui che lo ha promosso credendo nel suo talento, ora a rivalutarlo in negativo rispetto al giudizio critico dei giudici della gara canto da cui é dipeso l’ultimo posto in classifica ricorrente. E di tutta replica non manca il chiarimento di Rudy Zerbi riservato al giovane.

Il chiarimento tra le parti

“Quando mi hai detto dobbiamo parlare mi é sembrato un ultimatum …-fa sapere Malia nel daytime di Amici 23 del 5 febbraio 2024, al maestro-…come può un giudizio esterno cambiare il pensiero su di me”. E il riferimento é alla classifica di canto domenicale stilata dai giudici Drusilla Foer e Noemi. “Io ce la sto mettendo tutta – fa sapere in aggiunta Malia, dicendosi desideroso di rimanere in gara e il talentscout di Amici 23 non risparmia una pronta replica-…vengono giudici diversi a giudicarti e il giudizio é sempre lo stesso …sei ultimo in una classifica e il mio compito é sostenere un talento e sentire giudizi… ho intuito in te un talento, poi sei ben lontano per essere ancora a fuoco…”.

Insomma, la posizione di Malia, quando si fa ormai vicina la fase serale di Amici 23, si direbbe compromessa. Con il rischio, per il cantante allievo, di perdere il banco di studio nella scuola più amata dagli italiani. Nel frattempo, intanto, Ayle minaccia il ritiro al talent show…

Malìa incontra il suo prof Rudy Zerbi e… #Amici23 pic.twitter.com/R0Wgo7zZ6j — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024













