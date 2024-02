Amici 23, Malia eliminato prima del serale?/ Rudy Zerbi minaccia la bocciatura: l’allievo viene convocato e..

Amici 23 di Maria De Filippi, Malia rischia grosso nella competizione di canto: al via la selezione per il serale

Malia rischia l’eliminazione, quando ormai si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto emerge nel rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 2 febbraio 2024. Occasione in cui, alla convocazione del maestro di canto Rudy Zerbi, Malia riceve il chiaro segnale di rischio eliminazione imminente del talentscout, dal talent show. Complici i risultati al di sotto delle aspettative dell’allievo, quindi, Rudy Zerbi attenziona a Malia che il suo percorso di studio del canto al talent show potrebbe concludersi prima del via alla fase serale di Amici 23, mentre in testa al vertice della classifica di canto personale si riconferma l’eterno First class, Holden.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 4 febbraio 2024: Dustin conquista il serale!

La convocazione di Malia da parte di Rudy Zerbi

“La scorsa settimana ci siamo lasciati dicendoci ‘cerchiamo di tenerci la maglia’…. che ti avevo tolto… la maglia te la ridò… per un motivo, dovrai affrontare la gara inediti”, fa sapere quindi alla convocazione dell’allievo Rudy Zerbi, in confidenza con il giovane cantautore Malia. Questo, però, con una riserva.

Amici 23, Holden sprofonda, Nahaze e Kia in Top 3/ La classifica inediti di Ermal Meta

Nel caso in cui Malia deludesse nuovamente le aspettative del talentscout, il giovane finirebbe nuovamente in discussione, al rischio della sospensione della maglia e/o di una possibile eliminazione imminente, ancor prima del via alla fase serale di Amici 23. “Se arrivi ultimo dobbiamo fare considerazioni in valutazioni molto serie-fa sapere nel dettaglio il talentscout, Rudy Zerbi, in corsa ad Amici 23, mentre lo attende la scelta artistica degli allievi da promuovere alla fase serale”.

Malia si palesa fortemente dispiaciuto per la sua nuova situazione di messa in discussione del suo talento, subita da parte del mentore, lo stesso insegnante di canto che lo ha promosso alla partecipazione ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23, Martina minaccia la leadership di Holden e Malia rischia/La classifica di Anna Pettinelli sorprende

Quale destino attende, ora, il cantautore Malia, al talent show di Maria De Filippi?

Malìa ha la maglia sospesa perché è arrivato ultimo nella puntata di domenica scorsa e il prof Zerbi… #Amici23 pic.twitter.com/dSZy8mqu4m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 2, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA