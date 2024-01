Amici 23, Malia in lacrime: “Arrivavo a lezione con il trolley e…”/ La denuncia choc di bullismo commuove

Amici 23, Malia si racconta a cuore aperto con Rudy Zerbi

É un Malia particolarmente intimista il protagonista della nuova denuncia in TV di bullismo ad Amici 23 di Maria De Filippi, che menziona Holden e Ayle in positivo tra i competitor in corsa al talent show.

La testimonianza di quanta sofferenza possa provocare un atto di bullismo, in ogni sua forma, consapevole o inconsapevole, é presto attenzionata nello sfogo a caldo che Malia -tra i cantautori in corsa alla sfida tra i talenti di Amici 23- rilascia in confidenza con Rudy Zerbi. Incalzato dal talent scout che lo ha promosso alla scuola dei talenti sui rapporti turbolenti con alcuni compagni di studio, Malia ammette di vivere male, per certi versi, il suo percorso di studio del canto e per effetto di alcuni dinamiche. Dichiarazioni che alluderebbero ad un sodalizio artistico e personale tra i concorrenti in corsa ad Amici 23, già consolidati e rispetto a cui lui si sentirebbe una vittima di emarginazione.

Amici 23: Lucia e Kia festeggiano, Lil Jolie e Malia giù di tono/ É guerra per il posto al serale: fan divisi

Un senso di inadeguatezza e di profonda solitudine che Malia rivive tra le lacrime, nella confessione a cuore aperto rilasciata a Rudy Zerbi, quando il talent scout gli riconferma in sala canto la maglia di titolare del banco di studio ad Amici 23. “All’inizio mi sono posto male -fa mea culpa all’esordio della confidenza con il talentscout rispetto ai rapporti con i compagni ad Amici 23- in maniera un pochino arrogante perché ero abbastanza insicuro, avevo visto che il livello era molto alto. Mi è venuto da chiudermi ed è uscito un lato più duro di me. Quindi la risposta è stata altrettanto dura perché c’erano delle dinamiche già solidificate secondo me”. Ma non mancano le eccezioni dei rivali amici di canto ad Amici 23: “Ci sono delle persone con cui mi trovo bene, poche. Persone che ritengo vere, come Holden – mi sembra una persona estremamente vera – e Ayle, nonostante magari ci siano delle discussioni. Poi c’è qualcuno con cui proprio non mi trovo.”.

Amici 23, Mida nel mirino di Anna Pettinelli: la maestra lo sfida a prova di barre/"Questa é una presa per.."

La confessione choc di Malia é tra le lacrime, ad Amici 23

Quindi, riemerge l’inquietudine dell’emarginazione già vissuta per gli atteggiamenti a sfondo di bullismo subiti a scuola: “Ci sono già passato“ -ricorda Malia, svelando il retroscena amaro di un ricordo choc: “Ricordo che alle medie arrivavo con il trolley e mi prendevano tutti per il c*lo. A me dà fastidio quella cosa lì, l’ho già vissuta a scuola, non voglio viverla anche nell’ambiente artistico. Non qui. Non può essere tutto una conseguenza del fatto che io all’inizio non mi sono posto subito per quello che sono perché adesso sto cercando di dare una bella parola a tutti, di essere vicino a chi ha bisogno. Alle persone che ritengo genuine, io ci sono. E’ come se io avessi la percezione riguardo me stesso che non sono mai abbastanza. Ho delle alte aspettative e tutte le volte mi sento di deludere. Magari arrivavo a scuola fiero del mio nuovo vestito e c’era sempre qualcosa per cui prendermi per il c*lo. C’è sempre stato un qualcosa che non andava in me”.

Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: "Niente monologo...non se ne può più"/ La svolta dell'icona di Amici

Lo sfogo di Malia, poi, prosegue ancora, con lo spirito di rinnovate speranza e fiducia riposte nella voglia di tornare a studiare per la formazione personale e professionale: “E’ questo il punto. Io posso fare anche le cose nel migliore dei modi però c’è sempre qualcosa che non va. Per una volta vorrei essere parte del gruppo, con i miei pregi e miei difetti, e che siano accettati entrambi. Ti senti solo, ti viene da chiuderti, cosa che ho fatto. Voglio stare qua e divertirmi con loro”.

“Il fatto che tu abbia chiuso con “divertirmi con loro” mi colpisce -é la replica di Rudy Zerbi, visibilmente commosso per lo spirito che chiude alla competizione unfair ad Amici 23-, mi fa capire che sei vero quando racconti questa cosa. Lavoraci in aggiunta a quello che devi fare per cantare. Sii fiero di quello che sei come persona“. Il talent scout e l’allievo chiudono il commovente dialogo con una stretta di mano e un abbraccio sentito, con Malia che finisce in lacrime.

Malìa si racconta e mostra al prof Zerbi un suo lato più intimo #Amici23 pic.twitter.com/UiTMESj7ad — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2024

Nel frattempo, intanto, la ballerina Lucia Ferrari svela le sue origini italo-americane ad Amici 23…











© RIPRODUZIONE RISERVATA