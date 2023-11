Amici 23: Marisol bocciata da Celentano alla verifica di ballo, eliminata?/ Il gesto di Petit

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos é una tra i possibili candidati a rischio eliminazione

Marisol Castellanos é una tra i principali candidati nel circuito ballo competitor parallelo di canto al titolo di eliminato, ad Amici 23 di Maria De Filippi. E il motivo é presto detto. La ballerina allieva di Alessandra Celentano consegue inaspettatamente una insufficienza grave al termine della verifica di ballo a cui sono sottoposti i ballerini concorrenti in corsa ad Amici 23. E si trincera, poi, in un silenzio appartandosi in una camera nella casetta dei talenti in corsa ad Amici di Maria De Filippi.

Trattasi del momento in reaction alla verifica sulla teoria e pratica di ballo indetta dalla stessa maestra mentore della ballerina, Alessandra Celentano, la quale ha rivaluta parzialmente il profilo di Nicholas Borgogni, assegnandogli la media dei voti più alta al di là delle critiche su tecnica e linee fisiche. Accade nel daytime di Amici 23 datato 17 novembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

Marisol Castellanos é affranta, ad Amici 23

E non si fanno attendere le pronte reaction di Marisol Castellanos e il compagno intimo ad Amici 23, Petit, alla presa conoscenza delle medie assegnate da Alessandra Celentano.

“Samo due scemi che non vanno bene a scuola”-fa sapere Petit, poggiato sul letto in un abbraccio di conforto a Marisol Castellanos, a margine della visibile delusione provata dalla ballerina- fammi spazio, sto a cascare…tutti sono andati così…lei si aspettava la sufficienza e io ho portato 3 alla pratica…”. Insomma, sembra proprio che Marisol Castellanos non accetti di risultare un’insufficienza grave al cospetto della maestra mentore Alessandra Celentano, in particolare data l’insufficienza pari al voto di 3 assegnatole dalla maestra di ballo alla pratica. Che Marisol Castellanos possa riuscire a superare il suo momento di crisi e rischio di una possibile eliminazione ad Amici 23?

