Amici 23, Marisol Castellanos choc: “Sono arrivata a pesare poco…”/ La confessione in lacrime colpisce

Amici 23, Marisol Castellanos si lascia andare ad una confidenza choc: il disagio della ballerina

É una Marisol Castellanos in lacrime, la protagonista nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in una confessione intimista che parla del disagio recondito della ballerina. Chiamati a svolgere un tema esistenzialista, per la traccia assegnata “Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me” gli allievi concorrenti cantanti e ballerini si raccontano all’occhio pubblico, tra varie rivelazioni top secret, nel daytime di Amici 23 in onda il 17 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediasey.

E particolarmente commovente é il tema di presentazione svolto dalla seconda classificata nella classifica di ballo stilata da Alessandra Celentano ad Amici 23. Una lettera a cuore aperto, dove una intimista papabile velina di Striscia la notizia Marisol Castellanos parla della prova più difficile ad oggi superata. Quella in competizione con se stessa, contro la paura di deludere, di non essere all’altezza della situazione e il peso del giudizio pubblico, in balia tra l’ansia sociale, la reclusione in casa e accenni ad un disturbo del comportamento alimentare come l’anoressia unito alla depressione.

Il web supporta Marisol Castellanos

Tra le righe del tema, a cui presta voce la conduttrice Maria De Filippi, Marisol Castellanos si rivela una superstite per il lavoro fatto su di sé nell’ultimo periodo, che le permette oggi di avere “la testa e la salute” nel coprire il banco di studio della danza ad Amici 23. “Ma devo imparare a volermi più bene”. Tra le righe del tema, Marisol Castellanos parla del disagio esistenziale contro cui combatte sin dall’infanzia, nonostante non le sia mai mancato l’amore in famiglia.

“Mi sono sentita sempre come se avessi qualcosa fuori posto e capitava in luoghi affollati, a scuola –ammette tra le righe-l’unico posto in cui mi sentivo bene era la danza e nel 2022 per mesi questo problema ebbe conseguenze sull’alimentazione, l’autostima, il peso, il sonno”. La ballerina, qualche mese fa, quindi finiva in balia di un periodo buio barricandosi tra le mura di casa, senza più uscire, rinunciando persino alle lezioni di danza.

“Quanto eri arrivata a pesare?”, incalza la ballerina, Maria De Filippi, nella denuncia del disagio volto a sensibilizzare l’occhio pubblico sui malesseri psicofisici dei giovani. Marisol Castellanos svela con le lacrime agli occhi: “Poco“.

Parole molto forti quelle del trascorso della bella e brava ballerina, che intanto fanno incetta di interazioni social di supporto dei fan di Amici 23, a suon di like, commenti e condivisioni di vicinanza.”Da proteggere…”, si legge tra i commenti social più aggreganti su Marisol Castellanos.

Ai ragazzi è stato chiesto di scrivere un tema per raccontarsi dal titolo "Chi sono io? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me" e Marisol ha deciso di condividere un momento difficile della sua vita #Amici23 pic.twitter.com/RtV5J74zSK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 17, 2024













