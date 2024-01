Amici 23, Marisol Castellanos crolla in lacrime/ É scontro con la maestra, Alessandra Celentano: l’accusa

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos finisce in preda alle insicurezze: lo sfogo

Ad Amici 23 di Maria De Filippi tira aria di crisi tra la allieva Marisol Castellanos e la maestra Alessandra Celentano, con la leadership della prima minacciata dalla competitor Lucia Ferrari, tra i talenti ballerini. Dopo che la new entry nel circuito danza in corsa Lucia Ferrari si é classificata prima insieme a lei nella classifica di ballo stilata con i voti dei professori alla nuova puntata domenicale di Amici 23, Marisol Castellanos lamenta di non sentirsi valorizzata come allieva nel circuito danza.

Questo anche per effetto delle coreografie assegnatele dalla maestra che l’ha promossa al talent show di Amici 23. Così come emerge in un duro confronto tra le parti nel daytime di Amici 23 datato 9 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, introdotto dalla conduttrice Maria De Filippi.

Il confronto di Marisol Castellanos con Alessandra Celentano

“Risulto sempre tra le coreografie quella noiosa- fa sapere la ballerina Marisol Castellanos, al confronto sulle insicurezze maturate sul percorso di studio della danza, che ad Amici 23 spesso la vedono perdere al confronto con i competitor rivali. E la maestra reagisce stizzita: “pensi che le musiche non sono wow?”. Marisol Castellanos fa sapere di temere il fallimento anche per via della scelta artistica della mentore: ” Penso sia una delle componenti”. Alessandra Celentano invita l’ex pupilla alla schiettezza, per il prosieguo della collaborazione, ormai compromessa dalla crepa dei rapporti: “Marisol, non guardare per terra… se ho una ragazza che non ha le palle di dire quello che pensa”. “A me di passare come il soldatino che ha solo tecnica é un roba che mi pesa …a livello coreografico ho portato i risultati… non capisco perché arriva sempre così poco”.

Insomma, Marisol Castellanos potrebbe rivelarsi in crisi, fino alla scelta di un ritiro dal talento show o in alternativa alla scelta di cambiare team di studio, passando all’ala protettrice di un altro insegnante. Nel frattempo, a batterla alla gara di improvvisazione é Simone Galluzzo, al cospetto del giudice Garrison Rochelle .

E nello stesso daytime odierno, inoltre, per il circuito competitor di canto emerge l’uscita di scena per motivi personali della coppia formata da Mew e Matthew.











