Amici 23, Marisol Castellanos e Petit la nuova coppia?/ La confessione ad Alessandra Celentano

Marisol Castellanos si dichiara innamorata di Petit: il sentimento d’amore é corrisposto, ad Amici 23

Marisol Castellanos é messa a dura prova ad Amici 23, e alla comunicazione di un nuovo compito di danza della maestra Alessandra Celentano, nella celebre scuola di Maria De Filippi, trova il coraggio di dirsi innamorata di Petit. É il momento intimista che, tra le novità delle dinamiche nel rinnovato daytime di Amici 23 datato in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si registra con la comunicazione di una nuova messa in discussione. La maestra di danza classica, Alessandra Celentano, in vista della puntata domenicale di Amici 23, chiama cioé l’allieva ballerina a mettersi a nudo in scena, sul palco, in una prova coreografata che riveli i suoi sentimenti e che possa trasmetterli all’occhio pubblico, donando un’emozione.

La stessa ballerina, nel medesimo slot TV e streaming sulle reti Mediaset, riceve in dono da Petit una dichiarazione d’amore epistolare. E, intanto, sembra ricambiare il sentimento d’amore al cantautore del secondo singolo al rilascio e papabile hit, Guaglió. Questo, quando, tra una lezione di ballo e un break in vista della puntata domenicale Alessandra Celentano le attenziona il nuovo compito di ballo, al grido di “lavoriamo sulle emozioni”, e si proietta nell’esecuzione della prova a parole, parlando commossa e commovente di Petit.

La confessione d’amore, ad Amici 23

“Ho visualizzato… e sono con una persona, Petit, quando ci coccoliamo, ci guardiamo é da lì che capisco se provo davvero qualcosa …”, fa sapere tra le visibili lacrime agli occhi lucidi e intimidita la giovane alla mentore, che quindi incalza la ballerina: “cos’altro mi devi dire di questo amore?”. “Non so se può servire …quando ho le farfalle nello stomaco mi viene da sorridere”, aggiunge una inedita intimista Marisol Castellanos con le parole che avvalorano il gossip della nascita della nuova lovestory nata tra i banchi nella scuola più amata di Italia.

La maestra Celentano ha deciso di lavorare insieme a Marisol sulle emozioni e dopo averle fatto ascoltare una canzone d'amore… #Amici23 pic.twitter.com/1R6MooHyzO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2023

Insomma, Petit e Marisol Castellanos possono ufficialmente dirsi la nuova coppia tv, targata Amici 23. Tuttavia, insieme alla cantante Martina Giovannini Petit rischia l’eliminazione al talent show…











