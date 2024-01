Amici 23: Marisol Castellanos in crisi, perde la leadership?/ Alessandra Celentano la sfida sull’espressività

Amici 23, Marisol Castellanos rischia grosso: Alessandra Celentano la chiama alla prova sull’espressività

La leadership di Marisol Castellanos nel circuito ballo é a rischio, ad Amici 23, dal momento che la stessa mentore Alessandra Celentano mette in discussione la ballerina, a dura prova. La maestra tra i professori di cattedra ballo, Alessandra Celentano, invita Marisol Castellanos a migliorarsi in termini di staging, sfidando la giovane in materia di espressività. Così come emerge nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 12 gennaio 2024.

Occasione in cui, convocata in sala studio in una forma fisica invidiabile Marisol Castellanos é chiamata dall’insegnante a mettersi in discussione come performer più che come ballerina, per migliorarsi nelle espressioni per non ritrovarsi a risultare monoespressiva, nelle varie performance da tenersi alla puntata domenicale di Amici 23.

Il che, intanto, alimenta il chiacchiericcio dell’occhio pubblico attivo nel web che vedrebbe incrinarsi il rapporto tra l’insegnante e nipote del Molleggiato Adriano Celentano e la ballerina dal fisico statuario.

“La danza come la vita é una questione di convinzione e il fatto di essere sicuri con un carattere forte é fondamentale”, sentenzia Alessandra Celentano, che quindi esorta la pupilla a temperarsi nelle peculiarità caratteriali. E la ballerina si direbbe non strutturata emotivamente, per un palco come quello di Amici 23, nonostante le capacità, le linee fisiche e le doti tecniche nel ballo: “non ce la faccio”. La maestra proprio non ammette segni di debolezza nella sua squadra, minacciando così una possibile messa in discussione della ballerina anche al rischio di una eliminazione: “non esiste nel mio vocabolario, proprio”.

Spunta la frecciatina sibillina di Marisol Castellanos

Tra una improvvisazione e l’altra a prova di espressività, così come attenziona il popolo nel web, Marisol Castellanos sembra in tutta replica, lanciare una provocazione alla sua mentore. Quando al termine della rehearsal la maestra prova a indovinare lo story-telling della choreo improvvisata. “Lei mi ha fatto un torto e lei non sa che io lo so”, é il messaggio scritto alla lavagna dalla ballerina, che anticipa la sessione dell’esercitazione alla prova di espressività. Che i rapporti tra le parti siano compromessi? Nel frattempo, intanto, per il circuito canto s’infiamma il caso dei talenti uscenti di Amici 23, Mew e Matthew…

