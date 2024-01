Amici 23: Marisol Castellanos leader e Simone Galluzzo ultimo/ La classifica di ballo determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, la gara di ballo s’infiamma con Marisol Castellanos e Simone Galluzzo

Il rientro nel palinsesto TV e streaming Mediaset dalle vacanze natalizie di Amici 23 vede, per il circuito ballo, Marisol Castellanos e Simone Galluzzo contendersi la leadership. Così come attenzionano gli spoiler della rinnovata puntata domenicale di Amici 23, lanciati online da Amici news e Superguida TV.

Si parte dalla consuetudinaria gara di ballo domenicale, che vede primeggiare nella classifica finale Marisol Castellanos, che balla tre volte e la maestra Alessandra Celentano le dice che stia migliorando molto. La ballerina danza in primis 2 volte e nella seconda coreografia – un passo a due con Isobel Fetiye Kinnear – Raimondo Todaro la spegne dicendo che “si vedono solo gambe”. E alla discussione in studio si aggiunge Emmanuel Lo l, secondo cui “le manca l’anima”. Marisol chiede di ballare una terza volta, nel tentativo disperato di fare ricredere i più scettici sul suo conto.

Lucia Ferrari é seconda classificata, in un pari-merito con Marisol; balla con Giulia Stabile.

Kumo é terzo: danza su un red carpet ed Emanuel Lo dichiara di avere come la sensazione che il giovane stia andando troppo di fretta. E sfilano sul red carpet gli insegnanti Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in un siparietto inaspettato. Ma come potrebbe Anna Pettinelli non immortalare il momento? La radio speaker registra il momento, in particolare il collega avverso Zerbi, in un video.

Giovanni Tesse é quarto, balla la prima coreografia con Francesca Tocca e l’altra da solo. Nasce una discussione tra Todaro e il ballerino professionista Umberto Gaudino, anche se tra i due il diverbio finisce con un chiarimento.

Dustin Taylor é quinto e balla con Isobel.

Simone Galluzzo é sesto classificato ad Amici 23, ballando Nessuna paura. La maglia gli viene comunque confermata, nonostante l’ultima posizione nella classifica di ballo.

La gara di improvvisazione vede inaspettatamente…

La competizione tra i talenti ballerini, poi, s’infiamma con la gara nella gara di improvvisazione, giudicata dal giudice esterno ed ex insegnante di ballo ad Amici, Garrison Rochelle. La gara sull’improvvisazione vede sfidarsi i ballerini competitor Giovanni, Simone e Marisol. Il Tema? Il coinvolgimento. E a vincere è: Simone Galluzzo.

Marisol balla La notte vola di Lorella

Giovanni e lancia una maglia a una fan ballando Konga. Tra gli altri highlights di Amici 23, Simone si sente ancora una volta dire dal giudice Garrison che è “brutto” secondo i canoni estetici richiesti per un étoile nella danza e balla I love it.

Questo, mentre per la quota Amici 22 Angelina Mango si prepara per il debutto a Sanremo 2024…











