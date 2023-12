Amici 23, Marisol Castellanos perde la leadership di ballo/ La nuova pupilla di Alessandra Celentano é Lucia!

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti perdono il titolo di leader di ballo: la svolta con Lucia Ferrari

Marisol Castellanos insieme alla competitor Sofia Cagnetti, tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, perdono ogni chance di conferma al titolo di leadership, in favore di Lucia Ferrari. É parte integrante di quanto si apprende tra le novità nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 15 dicembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset. Tra le nuove dinamiche al talent show, come lo scontro dai risvolti choc che vede Holden contestare la scelta del compito da parte del maestro, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano destina ai ballerini la comunicazione di una nuova assegnazione.

Un compito speciale, conferito come un merito alla allieva new entry ad Amici 23, Lucia Ferrari, che nei termini dell’assegnazione é eletta al titolo di nuova pupilla da parte della temuta maestra Alessandra Celentano. E a dare voce alla comunicazione della maestra é, intanto, ad Amici 23, Marisol Castellanos, la storica allieva pupilla della nipote del Molleggiato Adriano Celentano.

“Cari ragazzi, avete lavorato tanto, per colpa o merito mio … -esordisce la maestra di ballo, riferendosi agli allievi-…non sapete che questo tipo di lavoro vi aiuta ad un avere maggior controllo del corpo. Considerando fattori diversi, ho deciso che il compito lo faccia Lucia, per merito palesato senza ombra di dubbio”.

Lucia Ferrari é la scelta di Alessandra Celentano

La maestra si dichiara fiera del duro lavoro tra lezioni e prove di ballo svolti con gli allievi nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi, in vista dello show della gara domenicale dei talenti ballerini e cantanti. E il nuovo compito, una choreo da eseguire nella puntata in arrivo di Amici 23, é affidata a Lucia Ferrari, per principio di meritocrazia. Questo, perché la new entry ad Amici 23 é attenzionata come “L’unica allieva a parte Dustin Taylor” ad essere idonea per la prova domenicale: “Lucia, sarà lei ad esibirsi per merito”. E le competitor candidate al titolo di pupilla della maestra per antonomasia, Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti, “intanto possono solo subire la leadership di Lucia Ferrari: ” si metteranno in carreggiata settimana prossima”.

