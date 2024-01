Amici 23, Marisol Castellanos teme Lucia Ferrari e Dustin Taylor / Lo sfogo infiamma la competizione!

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos teme Dustin Taylor e Lucia Ferrari

Marisol Castellanos comincia a temere di non poter avere la meglio né di vincere il circuito ballo, così come la competizione generale di Amici 23, per via di Dustin Taylor e Lucia Ferrari. Alla presa visione delle nuove classifiche di ballo, di cui le prime due redatte dagli insegnanti Raimondo Todaro e Emanuel Lo, e la terza stilata dagli stessi allievi concorrenti ballerini, Marisol Castellanos ammette a voce alta di non sentirsi abbastanza competitiva, rispetto ai rivali compagni di studio in corsa ad Amici 23.

Le classifiche chiamano i protagonisti in corsa nel circuito ballo ad esprimere una preferenza sugli allievi per il posto al serale di Amici 23. Dustin Taylor é il suo compagno di squadra con a capo la stessa insegnante Alessandra Celentano, Lucia Ferrari é la allieva facente parte della squadra capeggiata da Emanuel Lo.

Entrambi i due diretti rivali nel circuito ballo sembrano dirsi insuperabili, o almeno questo é il sentiment che si deduce dalle parole di Marisol Castellanos finita in preda ai dubbi, nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e. Streaming Mediaset.

Il sentiment di Marisol Castellanos

Marisol sembra dirsi convinta di potersi qualificare alla competizione della fase serale di Amici 23, complici i buoni risultati ad oggi ottenuti nel circuito ballo competitor parallelo del canto al talent show. Tuttavia, sembra a lei chiaro che Dustin Taylor e Lucia Ferrari stiano crescendo molto e Marisol Castellanos teme di non potere granché per contrastare l’evoluzione dei due rivali compagni di studio. Di non avere vita lunga con il suo posto verso la qualificazione alla finale di Amici 23. Il presentimento della ballerina é che lei non riesca a qualificarsi per i quarti di finale, ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, tra i ballerini più a rischio eliminazione imminente vi é Simone Galluzzo, che reagisce alla sua ultima posizione in classifica e la nuova sfida che lo attende….











