Amici 23: Marisol, Mew, Dustin e Sofia si schierano/ Le reazioni alla scelta della squadra

Amici 23 di Maria De Filippi, i cantanti e i ballerini scelgono la squadra di appartenenza e…

I telespettatori di Amici 23 di Maria De Filippi si dividono tra i fandom di Dustin, Marisol, Mew e Sofia, dando vita alla guerra tra i fanbase. Il che accade per effetto della scelta delle squadre di appartenenza, che da parte dei giovani talenti summenzionati e in corsa ad Amici 23 si registra alla nuova puntata del daytime pomeridiano e settimanale, datato 26 settembre 2023, che ha inizio a partire dalla 16:10 circa in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito Mediaset infinity.

Nel dettaglio, sorprende la scelta di Marisol e Dustin, che da ballerini prettamente modern decidono di fare squadra con Alessandra Celentano, tenuta maestra di danza classica ad Amici 23. Una scelta che divide l’occhio pubblico web attivo via Instagram a metà, tra dissensi e consensi, sul conto dei ballerini. La cantante Mew sceglie di fare squad con la più amata dagli italiani, sorprendendo la stessa eletta insegnante di canto Lorella Cuccarini.

La ballerina Sofia, invece, si unisce al team favorito ad Amici 23, per il maggior numero di elementi in squadra, capeggiato da Emanuel Lo. Una decisione quella della ballerina che il web appoggia. Tuttavia fa ora discutere la scelta della Celentano, per effetto della nazionalità australiana di Dustin in quanto comune denominatore tra il ballerino e ex allieva e quarta classificata ad Amici 22 nonché amica di lui, Isobel Fetiye Kinnear.

Esplode il caso Dustin

Dustin, da parte dei detrattori, non a caso é accusato di essere beneficiato della particolare raccomandazione dei rapporti stretti con Isobel, ex allieva storica al talent della Celentano.

Marisol, Mew, Dustin e Sofia hanno scelto con quale prof vogliono lavorare… Ecco chi sono! 😉 #Amici23 pic.twitter.com/kHbdrqTYrv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Nel frattempo, intanto, la maestra di danza classica é anche protagonista di una particolare convocazione degli allievi cantanti e ballerini, chiamando i talenti al rispetto delle regole. Un momento TV che rende Alessandra Celentano come l’insegnante per antonomasia nella scuola più spiata d’Italia, al cospetto dell’occhio pubblico attivo via social. Si registra, così, un tripudio di interazioni di consensi e ammirazione degli internauti, per la “Queen Cele”, mentre si direbbe a rischio la parte del cantautore Holy Francisco.

