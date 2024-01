Amici 23, Martina Giovannini in pole e Lil Jolie ultima: arrivano i nuovi inediti/ La classifica canto

Amici 23, la gara di canto infiamma la competizione: Lil Jolie é ultima e Martina Giovannini batte tutti!

S’infiamma la competizione nel circuito canto in corsa ad Amici 23, con la rinnovata classifica di canto che vede in testa Martina Giovannini e ultima classificata, Lil Jolie, potenzialmente a rischio. Mentre prosegue incontrastata la contestazione social mossa da Luca Jurman contro il circuito canto, alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, Arisa rientra al talent show per il ruolo di giudice della gara cover.

Chiamati ad esibirsi nelle cover di pezzi cult, i concorrenti cantanti di Amici 23 sono classificati nell’ordine di gradimento del giudice Arisa.

Al primo posto, troviamo Martina Giovannini che canta Luce di Mengoni. Secondo classificato é invece Holden, stando agli spoiler forniti online da Amici news e Superguida TV: Arisa gli dice che lo vorrebbe vedere più dinamico sul palco, lui canta una canzone di Bruno Mars ovvero Leave the door open. Arisa, inoltre, riconosce ad Holden di proporsi come un artista internazionale.

Malia é terzo classificato e canta Per due che come noi. Quarta posizione, ad Amici 23, nella rinnovata classifica di canto é per Ayle, che canta una canzone di Calcutta dal titolo Tutti.

Fuori dalla Top 5 della classifica canto di Amici 23…

Mida é quinto classificato e canta Vertigine di Elodie. Per Arisa lui é bravo a trasformare in una versione maschile il brano originale.

Sarah Toscano é sesta classificata e canta Control, per poi vedersi protagonista di una lite in studio tra la maestra di canto avversa Anna Pettinelli e la sua mentore Lorella Cuccarini. Per la prima la giovane è pesante oltre che portatrice sul palco di imperfezioni. Ma Arisa sentenzia che la giovane sia invece moderna e delicata.

Petit é settimo classificato, canta A far l’amore comincia tu. Arisa gli dice che é molto coinvolgente.

Lil Jolie é ottava classificata e canta una canzone di Lucio Battisti intitolata La collina dei ciliegi. Arisa la trova trattenuta. Ciononostante la cantante, stavolta, prenderebbe bene il fatto di essere arrivata ultima ad Amici 23. Che la bassa posizione in classifica possa preludere per lei la messa in discussione del suo talento e il titolo di nuova eliminata ad Amici 23? La domanda sorge spontanea.

Inoltre, giunge in studio la notizia del rilascio dei nuovi inediti di Amici 23.

Mida presenta il nuovo singolo, si intitola Fight Club. Petit canta Tornerai e a seguire anche Malia presenta in anteprima il suo inedito. Ayle canta brano intitolato Il tuo nome e nella prossima settimana verranno presentati anche gli altri inediti.











