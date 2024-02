Amici 23, Martina Giovannini vola al serale! / Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Mattina Giovannini ottiene l’upgrade di concorrente seralista: le reazioni

Martina Giovannini é tra i tre allievi ballerini e cantanti in corsa a volare alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Così come emerge nel daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 20 febbraio 2024, Martina Giovannini riceve l’ambito riconoscimento di accesso al serale di Amici 23, per la grande soddisfazione dei familiari e la maestra che l’ha promossa all’upgrade di seralista nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi, Anna Pettinelli.

Il momento del nuovo traguardo per la voce femminile dalla notevole estensione di Amici 23 finisce per emozionare anche la ballerina seralista Gaia Di Martino e i genitori della cantante, in un collegamento telefonico tra i familiari e la neo ammessa al serale di Amici 23. “Noi siamo felici, sono emozionatissimo più di Martina-ammette il padre della giovane allieva cantante, a cui fa poi eco l’elogio di Gaia De Martino -… se lo merita per tutti i sacrifici…”. I genitori credono nel valore dell’amicizia tra Martina e la ballerina, al di là della competizione spudorata tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23. Tanto che esortano Gaia a stare vicina a Martina nel percorso di studio intrapreso nella scuola di Maria De Filippi.

Martina Giovannini é la nuova First class di canto, ad Amici 23

Martina Giovannini, tra gli allievi di canto e ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, rappresenta il talento multiculturale nata da madre dalle origini brasiliane e padre italiano. La giovane cantautrice é reduce dal primo posto conseguito nella classifica stilata dal giudice Ornella Vanoni al termine della rinnovata gara di canto cover domenicale, che in aggiunta al traguardo della maglia di accesso al serale la consacrano come una grande scommessa per la musica made in Italy del talent show. Nel circuito canto, di contro, Lil Jolie e Malia si direbbero in forte rischio eliminazione…

Martina ha conquistato un posto al Serale di #Amici23 e condivide insieme a Gaia tutta la sua emozione e felicità al telefono con la famiglia! 🤩 pic.twitter.com/9BfkPmX9sG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2024













