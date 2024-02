Amici 23, Martina minaccia la leadership di Holden e Malia rischia/La classifica di Anna Pettinelli sorprende

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini é la First class nella classifica di Anna Pettinelli

Martina Giovannini minaccia il veterano leader della classe canto in corsa ad Amici 23, Holden, nella classifica dei cantanti in corsa al talent stilata da Anna Pettinelli. Ed é quanto si attenziona ai risultati della classifica resi noti nel rinnovato daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 2 febbraio 2024. Appuntamento in cui la maestra di canto e voce RDS fa sapere in una resa Top list dei cantanti in corsa, il suo ordine di gradimento, quando ormai manca poco al via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

In prima posizione, nella classifica di canto stilata da Anna Pettinelli, vi é l’allieva cantante della stessa esperta musicale, Martina Giovannini. A seguire, nella Top 3, al secondo e terzo posto, habemus poi Holden e Ayle. Fuori dalla Top 3, poi, in quarta, quinta e sesta posizione, habemus rispettivamente nella Top 5 Petit, Nahaze e Lil Jolie. In settima, ottava, nona e decima posizione abbiamo poi Kia, Mida, Sarah Toscano e Malia.

Inaspettatamente, quindi, Mida, che a più riprese nell’ultimo periodo é messo in discussione dalla maestra di canto in una serie di compiti sulla scrittura creativa, non si posiziona ultimo classificato, per ciò che concerne la Top list di Anna Pettinelli. Chiaramente, quando ormai manca poco al via al serale di Amici 23 gli allievi under-Top5 sono da attenzionarsi come gli elementi più a rischio eliminazione imminente.

Il web é diviso sulla classifica di Anna Pettinelli

E le posizioni stabilitesi nell’ordine di gradimento da Anna Pettinell, intanto, scatenano le prime reaction a caldo dell’occhio pubblico attivo nel web, in particolare sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

“Kia troppo sottovalutata. Poi non è vero

perché io ho visto sia la Pettinelli che Rudi guardarla con ammirazione. Poi hanno

votato per farla entrare..”, si legge tra le reaction degli internauti attivi via social.

“Kia 7ª e Sarah 9ª …”, si legge poi ancora tra le altre reaction alla classifica di Amici 23 stilata da Anna Pettinelli. “Mi dispiace per Malìa perché secondo me è migliore di alcuni che sono in vetta e più in alto di lui”, attenziona qualche altro utente, rispetto alla classifica di Anna Pettinelli fortemente divisiva.

