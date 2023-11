Amici 23, Matthew e Holy Francisco: é scontro choc/ Volano parole pesanti: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew reagisce male all’ultimo posto in classifica e…

Matthew e Holy Francisco registrano un durissimo scontro ad Amici 23 di Maria De Filippi, con tanto di un preannunciato possibile ritiro dal talent show. O almeno questa si direbbe l’anticipazione di Amici 23, secondo le ultime immagini nel daytime pomeridiano del talent show in onda il 23 novembre 2023 sulle reti TV e streaming di casa Mediaset.

I due cantautori sembrano non avere un inizio brillante nel loro sodalizio artistico, avviatosi con la new entry al talent show di Matthew nella squadra di Holy Francisco e capeggiata dalla maestra di canto, Anna Pettinelli. Dal momento che alla lamentela di non sentirsi apprezzato dal talentscout che lo ha promosso nella scuola di Amici 23, Rudy Zerbi, il biondo viene sospeso in giudizio dal maestro, lo stesso giovane decide di proporsi come candidato al banco di studio come papabile allievo di Anna Pettinelli. Il risultato? La maestra lo accoglie nella sua squadra.

Matthew lascia la scuola dei talenti?

Tuttavia le anticipazioni di Amici 23, raccolte al rinnovato daytime, vedono il biondo cantautore reagire male con un intervento avverso di Holy Francisco, rispetto a quella che si direbbe essere l’ultima posizione in una nuova classifica di canto giudicata dagli allievi cantanti.

“Me ne vado a fare in cu*o io… non c’é bisogno… del niente stiamo parlando…- minaccia così il ritiro dal talento show di Amici 23, Matthew, seguito poi da Holy Francisco che punzecchia il neo compagno di squadra alludendo alla sua posizione in classifica, beneficiato dai voti alti dei compagni-…perché qualcuno mi ha messo sette e dobbiamo fare così…”.

Non é chiaro se Matthew sia, quindi, destinato ad uscire di scena dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. Ma viste le premesse, che si delineano in vista della nuova puntata in daytime di Amici 23 prevista per il 24 novembre 2023, come si anticipa in un post sul profilo Instagram del talent show, Matthew potrebbe decidersi a lasciare il talent show.

Nel frattempo, anche Chiara Porchianello si direbbe a rischio uscita al talent show di Amici 23…











