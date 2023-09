Amici 23, Matthew e Holy Francisco rischiano l’eliminazione?/ L’annuncio di Rudy Zerbi preoccupa i fan

Matthew e Holy Francisco sono protagonisti del primo caso -“Fenomeno”- di Amici 23

Matthew e Holy Francisco sono tra gli indiziati candidati al titolo di primo eliminato di Amici 23 di Maria De Filippi. E il motivo é presto detto. Un annuncio diramato da Rudy Zerbi, in un messaggio lanciato alla classe degli allievi che compongono gli elementi ballerini e cantanti in corsa al talent show di casa Mediaset. Così come anticipato dal talentscout in vista del daytime del 26 settembre 2023, in onda dalle 16:10 circa in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é in arrivo il premio “fenomeno” per la classe di Amici 23.

Amici 23 polverizza Domenica in/ Maria De Filippi é regina degli ascolti TV: la sfida Auditel

Un annuncio che, intanto, desta il dubbio unitamente alla preoccupazione nei fan dei giovani talenti in corsa al talent show che possa esservi all’orizzonte un provvedimento disciplinare per chi ora si distinguerebbe per una cattiva condotta nella scuola di Amici 23. I toni ironici del talentscout e insegnante di canto del primo allievo arruolato ad Amici, Matthew, insieme all’inquadratura ricorrente e a più riprese in primo piano della regia sul viso di Holy Francisco sono intanto per l’occhio pubblico web, i chiari indizi che uno o più allievi possano essere a rischio, nell’ottica di un provvedimento disciplinare. Anche l’eliminazione, senza se né ma dal talent show.

Amici 2023, prima eliminazione in arrivo?/ Il premio "Fenomeno" insinua il dubbio

Web indica Holy Francisco come l’allievo più a rischio

E, in particolare, per il web Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, é il principale candidato al rischio eliminazione, papabile primo eliminato di Amici 23. Così come si evince tra le reaction degli internauti attivi via Instagram, al post dell’annuncio della pagina social ufficiale di Amici: “Non so perché ma Holy ha la faccia da colpevole”, assicura uno dei commenti degli utenti più aggreganti. E poi si legge ancora, sul sospetto rischio di una eliminazione all’orizzonte, in vista della seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi: “Già il primo fenomeno…l’inizio di una lunga serie…”.

Amici 23: Matthew é il primo allievo, conteso tra i prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi/ La scelta che divide

holy francisco ha l’anima da trashone io purtroppo già lo amo #Amici23 pic.twitter.com/qt8b2OVzpr — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) September 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA