Amici 23, Matthew e Lil Jolie debuttano in radio/ Le reazioni agli inediti “Fammi” e “Follia”

On air su Radio Zeta sono trasmessi gli inediti di Amici 23 di Maria De Filippi, tra cui in particolare debuttano i pezzi di Matthew e Lil Jolie.

Competitor tra i cantanti rivali in corsa nel circuito canto di Amici 23, Matthew e Lil Jolie sono reduci dalla prima presentazione dei rispettivi inediti, Fammi e Follia, esibiti dai cantanti in occasione della consuetudinaria puntata domenicale, nello studio del talent show. Occasione quest’ultima, registratasi al cospetto delle radio giudici, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio e Radio Zeta, alla gara di canto inediti in onda il 29 ottobre 2023.

La gara, nella classifica di gradimento delle radio, vede posizionarsi al vertice Holden, ma tutti i partecipanti cantanti e quindi le loro proposte musicali sono ufficialmente in rotazione on air sulla radio della Generazione più giovane. Radio Zeta, infatti, trasmette gli inediti dei ragazzi di Amici 23 e al daytime pomeridiano del talent show del 3 novembre 2023, non a caso, Matthew e Lil Jolie si lasciano immortalare alle prese con il primo ascolto dei rispettivi brani prodotti, in vista dell’upgrade al rilascio del singolo.

Dopo il momento di Lil Jolie, Matthew condivide l’emozione con Mew

Lil Jolie, finita al centro del caso di una sfiorata rissa nella scuola dei talenti, si palesa visibilmente al settimo cielo e fiera dell’inedito prodotto, al primo ascolto radiofonico. Un momento divisivo, visto che l’opinione dei radioascoltatori online si divide tra consensi e dissensi, e c’é chi tra gli utenti critici taccia la cantante di mancata veridicità e coerenza dopo che lei ha manifestato di sentirsi un’artista incompresa al talent show: “non riesco proprio a farmela piacere”, si legge tra i commenti critici, e ancora “lei la falsa che finge di essere contenta…”

Poi, la prova del primo ascolto tocca anche a Matthew, che invita l’amata compagna di studio del canto e forse fidanzata, Mew, a condividere la sua emozione: “Principessa vuoi ascoltare il mio singolo con me?”. Un momento a dir poco romantico che mette d’accordo tutti, o almeno gli ascoltatori utenti del joint fandom della coppia di Amici 23, attivo nel web.

ESCLUSIVO: Matthew ascolta “Fammi” su Radio Zeta e… Curiosi di scoprire cos’è successo? Scaricate l’APP di WittyTv per il video completo #Amici23 https://t.co/qEjB7OKmGy — Witty TV (@WittyTV) November 3, 2023

ESCLUSIVO: Lil Jolie ascolta per la prima volta il suo inedito “Follia” su Radio Zeta e le emozioni per la cantante di #Amici23 non tardano ad arrivare… Curiosi di scoprire cos’è successo? Scaricate l’APP di WittyTv per il video completo https://t.co/zXhage60Q8 — Witty TV (@WittyTV) November 3, 2023













