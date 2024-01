Amici 23, Matthew e Mew: fuga clandestina dal talent show?/ L’indiscrezione choc!

Amici 23, Matthew e Mew scappati via dal talent show: si fa strada la pista della fuga di coppia

S’infiamma il caso mediatico dell’uscita di coppia dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, che vede protagonisti Matthew e Mew. Così come annunciato in una nuova puntata domenicale dalla conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi, i due cantautori e compagni intimi di vita hanno abbandonato la gara dei talenti per “motivi personali“.

Tuttavia, l’occhio pubblico chiede di sapere i dettagli del caso, in una polemica web corrente che taccia il talent show di nascondere la reale motivazione legata all’uscita di scena dei giovani rappresentanti della musica made in Italy e la Generazione zeta. E, a distanza di pochi giorni dal clamoroso addio, sulla scia delle congetture web sul caso, una fonte insider si pronuncia, dando una nuova versione che infittisce il mistero del giallo di Amici 23.

“Fanpage.it ha appreso da fonti qualificate che la decisione dei due di abbandonare il programma sarebbe stata maturata in fretta e in furia -si apprende relativamente a quanto sostenuto da una voce vicina alla produzione e ai talenti uscenti di Amici 23-, senza avvisare nessuno degli addetti ai lavori. Il primo a decidere di andarsene sarebbe stato Matthew”.

Secondo la clamorosa indiscrezione, una volta finito terzultimo in classifica nel corso dell’ultima prova di abilità nel circuito canto, che aveva visto i cantanti della scuola sfidarsi tra loro, l’allievo di Rudy Zerbi ha maturato l’improvvisa e irrevocabile decisione di abbandonare il programma. Questo, dopo l’ennesima posizione bassa occupata in classifica, già finito nelle ultime posizioni delle precedenti classifiche stilate dai professionisti convocati dalla produzione del talent per giudicare gli artisti nella abituale puntata domenicale. “Mew, che aveva già dichiarato in più di un’occasione che non sarebbe rimasta ad Amici senza Matthew, ha deciso di seguirlo”, aggiunge, inoltre, il web journal rispetto allo spiffero della fonte insider.

I dettagli dell’indiscrezione choc

Secondo quanto ripreso da Fanpage.it, Mew e Matthew non avrebbero avvisato nessuno della scelta maturata e non avrebbero neanche pensato di consultare la produzione prima di lasciare Amici 23. Avrebbero, peraltro, lasciato la sede di Amici servendosi di mezzi propri, e in un battibaleno. Una fretta che avrebbe, a quanto pare, reso impossibile ogni possibile tentativo da parte della produzione di far ragionare i due ragazzi, Matthew e Mew, sulla clamorosa scelta di coppia, anche per un eventuale dietrofront e la riconfermata permanenza ad Amici 23.

Nel frattempo, intanto, Mew potrebbe rendersi protagonista di un debutto a X factor 2024…

