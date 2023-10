Amici 23: Matthew e Mew la coppia resiste, Holy Francisco ci riprova con Sarah Toscano?/ I gesti inaspettati

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew e Mew proseguono la lovestory…

Il nuovo appuntamento domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi vede le coppie, Matthew e Mew da una parte e Holy Francisco e Sarah Toscano, protagoniste del gossip, al talent show condotto da Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni in puntata, tra le perle di cronaca rosa, spunta un video di Alessandra Celentano e le differenze tra il modo in cui lei guarda i suoi allievi in contrapposizione con il modo in cui lei guarda i ballerini allievi dei colleghi insegnanti di ballo.

AMICI 2023, ed. 23/ Anticipazioni e diretta puntata 15 ottobre: Emma Marrone giudica la gara canto e Holden..

Poi, é la volta di un video montato sul cantante allievo di Rudy Zerbi, Petit, e le sue doti da seduttore con tanto di fotomontaggio in cui lo si vede sfoggiare il fascino da latin lover con una rosa in bocca. Peccato, però , che il nipote d’arte di Nadia Rinaldi sia solito beccarsi sempre e solo un due di picche in amore. La conduttrice Maria De Filippi, quindi, scherza sul giovane, facendo allusione al preannunciato fallimento amoroso tra lui e la ballerina allieva ad Amici 23, Marisol: “Cerca di non prendere un palo anche da lei“.

Amici 23: Matthew, Spacehippiez, Ezio e Mida interrogati/ L'insufficienza nel canto determina l'eliminato?

Holy Francisco e il tentativo con Sarah Toscano…

É poi la volta delle prime coppie nate tra i cantanti ad Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew-Mew e Holy Francisco-Sarah Toscano. Tra una pausa pubblicitaria e l’altra, Matthew si avvicina a Mew e le rivolge un bacio. Stessa cosa fa Holy Francisco con Sarah Toscano, dandole un bacio sulla guancia. Un momento romantico che accomuna le due coppie, con la sola differenza che il gesto risulterebbe da parte di Holy Francisco come il tentativo per un ricongiungimento, in amore o in amicizia, con Sarah Toscano. Questo, dopo che lui le ha chiarito in settimana di non volersi impegnare in un fidanzamento ufficiale, gelando la cantante ad Amici 23 all’epilogo annunciato della loro lovestory sul nascere.

Amici 23, Kumo é il leader nell'improvvisazione di ballo/ Dustin e Nicholas interrogati: ecco chi é bocciato!

Per le chicche di gossip targate Amici 23, poi, Maria De Filippi chiede a Dustin Taylor come se la cavi con l’italiano e lui l’assicura che gli piace studiare la lingua del Belpaese. Il ballerino allievo di Alessandra Celentano si impegna ormai all’ordine del giorno nello studio della lingua italiana, complice l’aiuto e i suggerimenti dei compagni di studio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA