Amici 23, Matthew e Mew tornano in gara?/ Rotto il silenzio in studio: le parole di Maria De Filippi

Amici 23, Matthew e Mew non fanno rientro in puntata: i cantanti sono confermati al ritiro

Matthew e Mew sono i cantanti ufficialmente fuori dalla gara di canto targata Amici 23 di Maria De Filippi, dopo l’annuncio del ritiro dal talento show. O almeno questa si direbbe essere parte integrante dello spoiler di Amici news e Superguida TV, relativo alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, prevista il 14 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Come già anticipato nel daytime pomeridiano settimanale di Amici 23, Matthew e Mew hanno lasciato le mura della scuola delle arti canto e ballo, per fare rientro nelle loro rispettive case. Una notizia che getta, intanto, nello sconforto totale i fan e il joint-fandom dei due cantautori biondi e dagli occhi di ghiaccio, che avrebbero voluto vedere i beniamini classificarsi all’upgrade successivo. Ossia quello di concorrenti ammessi alla fase serale all’orizzonte, di Amici 23 di Maria De Filippi.

E mentre s’infiamma la polemica sollevata via social di Luca Jurman contro il talent show, nonostante la grande assenza in studio Mew e Matthew sono protagonisti di una mention, nella rinnovata puntata della domenica di Amici 23. Quella della conduttrice Maria De Filippi, che decide così di rompere il silenzio sui due talenti uscenti dal circuito canto del talent show.

La verità di Maria De Filippi sul caso Mew & Matthew

Sull’uscita di cui non é ancora data sapere la motivazione nei minimi particolari, la regina di ascolti Maria De Filippi avvalora quanto già annunciato in un messaggio in sovraimpressione mandato in onda nel daytime di Amici 23. Ossia che la coppia di piccioncini sia uscita di scena per motivi personali. Nulla di aggiuntivo é quindi annunciato, il che infittisce il mistero sul caso.

Per la quota gossip targato Amici 23, inoltre, Sebastian Melo torna a far parte del cast dei professionisti di Amici. Nelle gare domenicali degli Sponsor, é il circuito ballo ad avere la meglio. Il premio Marlú viene vinto dal ballerino concorrente Simone Galluzzo e la prova Oreo é vinta dalla ballerina concorrente Lucia Ferrari.













