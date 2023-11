Amici 23, Matthew: “Mi hai cambiato la visione della vita…”/ La lettera d’amore a Mew

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew scrive a Mew: la lettera d’amore per la collega amata

Ad Amici 23 di Maria De Filippi é tempo di romanticismo, tra una prova, una sfida e una lezione, per Matthew e Mew. Nel circuito canto il cantautore biondo destina una lettera alla amata collega cantautrice dai capelli biondi, dove lui le rivela tutto il suo amore. E in reaction Mew versa le lacrime che lui ha speso scrivendole la dichiarazione d’amore, corrispondendogli lo stesso sentimento, fino alle effusioni tra loro nella scuola dei talenti.

“Sappi che é cambiato il modo che ho di vedere il mondo …-fa sapere nella lettera d’amore Matthew a Mew, mentre lei legge le righe del fidanzato cantautore tra le lacrime, nel daytime di Amici 23 datato 16 novembre 2023-, sappi che queste lacrime che sto versando mentre scrivo le avrei usate per difenderti dal mondo intero… ti amo per sempre”. E non mancano gesti romantici oltre le parole d’amore, tra i due competitor di Amici 23. Infatti, si registra una serie di baci infuocati, quando nel daytime poi Matthew é chiamato alla visione della clip di presentazione dello sfidante che vuole sottrargli il posto di studente.

Lo sfidante scredita Matthew: la reazione

Quest’ultimo si presenta ad Amici 23 di Maria De Filippi con un suo inedito, per poi dichiarare di non apprezzare il singolo di Matthew lanciato sulle piattaforme musicali, Fammi. E la sfida tra i due si terrà alla puntata domenicale di Amici 23.

“Un bel ragazzo che canta in inglese, con sfumature rock e l’inedito non mi piace molto…” sentenzia lo sfidante che chiama Matthew alla sfida di domenica, e lo sfidato replica alla Clio di presentazione che lo minaccia-…mamma mia che legnata, un personaggio, molto male bravo”.

Chiaramente, la sola registrazione della nuova puntata di Amici 23 può dare il verdetto della sfida tra Matthew e l’aspirante allievo cantante nella scuola delle arti. Intanto, la videoclip con Matthew e lo sfidante, insieme a Mew che conforta l’amato, protagonisti, é virale su Instagram.











