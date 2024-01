Amici 23, Matthew: “Non é facile mettere a nudo le fragilità…”/ Silenzio rotto, dopo l’addio

Amici 23, Matthew rompe il silenzio social sul ritiro

Dopo il ritiro choc dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, registrato in coppia con la dolce metà Mew, Matthew rompe il silenzio social sul caso dei cantautori biondi. Quando si avvicina ormai il via alla fase serale di Amici 23, il rocker uscente del talent show di Maria De Filippi rivela di vivere un periodo turbolento.

“La perdita di mia nonna mi ha destabilizzato”, fa sapere il cantautore ed ex allievo di Anna Pettinelli, in un videomessaggio che segue alla sua uscita di scena da Amici 23, rompendo il silenzio social del ritiro su Instagram. Solo qualche giorno fa, la sua fidanzata Mew rivelava i motivi legati alla scelta di ritirarsi dal talent show, in compagnia con Matthew. Una decisione maturata dalla cantante sulla base di un problema di salute psicofisica, la depressione.

E a quanto pare la scelta di Mew, unitamente ad una serie di altri problemi personali del cantautore, avrebbero sospinto Matthew ad uscire di scena da Amici 23 insieme alla fedele compagna rivale.

Il videomessaggio online dell’ex Amici 23, Matthew, diventa virale!

“Ciao a tutti, è sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità- fa sapere tra le parole riprese nel videomessaggio che rompe il silenzio sul ritiro, divenendo virale online-. Però ve lo devo. Entrare nella scuola mi ha permesso di maturare a livello artistico e caratteriale -prosegue Matthew-. È un percorso fatto di alti e bassi. La perdita di una persona a me cara mi ha destabilizzato, comprimere i miei sentimenti non è stato facile”.

Il cantautore vive il segno del lutto per la morte della nonna: “Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare, e dopo la decisione di Mew, ho scelto di non proseguire il percorso ad Amici 23, non me la sentivo”, svela Matthew sulla scelta del ritiro di coppia dallo show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.











