Amici 23, Matthew ultimo nella classifica canto: eliminato?/ La sfida é immediata e…

Se Holden é il talento dei record ad Amici 23, per il team di Rudy Zerbi, invece, Matthew é l’ultimo classificato e deve sostenere una sfida di rischio eliminazione. Al termine della gara cover di canto nella nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda il 12 novembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Matthew si classifica ultimo, al cospetto del giudice Tommaso Paradiso. Un posizionamento che pesa come un macigno sulla reputazione del giovane cantautore biondo, che nella competizione era avvantaggiato rispetto ai team di canto competitor per il punto +1 portato alla squadra da Petit. Il vincitore alla gara di scrittura giudicata da Giordana Angi, finita al centro della polemica web corrente su Amici 23.

Matthew si sfoga e…

“Proprio una merda capisci!- esclama Matthew nel suo sfogo a caldo, in vista della sfida che dovrà sostenere dopo che Rudy Zerbi gli ha sospeso il banco di canto -. Non é solo arrivare ultimo, ma esserlo anche col punto, proprio una mer*a capisci!”. Il cantautore allievo di Rudy Zerbi proprio non riesce a sostenere il peso del fallimento, quando per lui potrebbe essere sempre più vicina l’eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi: “Mi sta andando tutto a rotoli… mi impegno e faccio questa sfida -prosegue poi lo sfogo dell’allievo cantautore membro del team capeggiato da Rudy Zerbi ad Amici 23- sono partito bene e poi finisco nel baratro”.

Riuscirà Matthew a superare la sfida che lo vede protagonista contro uno sfidante esterno e a scongiurare l’eliminazione, al talent show delle reti Mediaset? Staremo a vedere quali sorti attenderanno il giovane nella puntata domenicale, e intanto a sostenerlo al talent show vi é la compagna di studio e in amore, Mew.

Mew non ha preso bene la sfida di Matthew e in casetta… #Amici23 pic.twitter.com/WeopDcRdKI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2023

