Amici 23: Matthew via per amore di Mew?/ La scelta dietro il ritiro choc

Amici 23, s’infiamma il caso del ritiro di Matthew e Mew

Matthew e Mew sono la coppia di talenti cantautori uscenti dal talent show di Amici 23, ora protagonisti di un giallo mediatico. Il popolo nel web chiede a gran voce di ricevere loro notizie, dal momento che come ripreso da Maria De Filippi nella puntata domenicale del 14 gennaio 2024 di Amici 23 i due sono dichiarati ritirati per “motivi personali”. Ma sia da parte della coppia dei giovani cantautori che da parte della produzione di Amici non é ad oggi ripreso alcun particolare rispetto all’uscita di scena dei due beniamini e ormai popolari volti TV. E, intanto, sulla scia delle congetture web che vedono il popolo dei social sollevare tra le ipotesi più disparate, sulla motivazione legata all’addio della coppia ad Amici 23, si fa strada la pista di un ritiro dovuto ad un problema importante di Mew. Un disagio che avrebbe sospinto in definitiva Matthew alla scelta già maturata da tempo, di lasciare il talent show.

Come noto ai più tra gli spettatori fedeli di Amici 23, al talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset Mew ha ammesso di essersi scoperta affetta da attacchi di panico. E una fonte insider ripresa online da Isa e Chia, attiva nel gruppo Telegram di Valentina Turchetto in arte Mew, attenziona il disturbo degli attacchi di panico come il possibile motivo alla base della scelta della coppia di uscire dal talent show. Lo stesso disagio avrebbe visto Mew spingersi a mettere al primo posto nella scala delle priorità la salute psicofisica e di abbandonare la gara di Amici. E, al contempo, Matthew di uscire di scena dopo la minaccia del ritiro al talent show, per seguire l’amore, quindi la cantautrice, nella vita lontana dai riflettori. Questo, per entrambi gli artisti, con il rischio di compromettere le rispettive due carriere artistiche avviate con l’esordio TV nell’industria musicale registrato all’edizione corrente di Amici 23.

La fonte insider infittisce il mistero del caso Matthew & Mew

«Sul gruppo Telegram di Mew un ragazzo, che dice già da settembre di conoscerla, ha detto che gli è stato riferito dalla sorella di lei che il motivo dell’abbandono è che Mew aveva cominciato a non stare più bene in quel contesto- attenziona in particolare la voce insider, sul giallo di Mew e Matthew-. E anche che aveva avuto attacchi d’ansia, cosa di cui lei aveva parlato in un daytime dicendo che in passato aveva sofferto di attacchi di panico. E quindi forse il fatto che erano ritornati, le ha fatto subito capire che a livello mentale e psicologico c’era qualcosa che non stava più andando bene».

E, mentre l’intervento choc di Luca Jurman infittisce, via Twitch, il mistero del caso, la fonte prosegue ancora sul ritiro della coppia da Amici 23: «Invece per Matthew, lui è già da prima di Natale che stava pensando di lasciare. Perché non si sentiva apprezzato e perché qualsiasi cosa faceva veniva criticato. Quindi penso che abbia preso la palla al balzo per andarsene”. La speranza dell’occhio pubblico, intanto, é che i due talenti uscenti da Amici 23 “stiano bene a questo punto. Soprattutto lei che, non sembra, ma l’ha fatto capire sempre in quel daytime che è molto fragile”.











