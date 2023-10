Amici 23: Maura Paparo ritrova Alessandra Celentano, dopo 15 anni/ Web in tilt per l’amarcord

Amici 23, Maura Paparo ritrova Alessandra Celentano

Dopo oltre un decennio di storia della TV Made in Italy, Alessandra Celentano e Maura Paparo si ritrovano ad Amici 23. Chiamata a svolgere il ruolo di giudice nella gara “la mia storia, la mia choreo”, in studio, alla nuova puntata domenicale di Amici 23 in corso datata 29 ottobre 2023, l’ex insegnante di ballo al talent show riappare a grande sorpresa per l’occhio pubblico. Ebbene sí, Maura Paparo registra una re-entry del tutto inaspettata ad Amici 23, dove al nuovo slot domenicale non manca per l’ospite la presenza dell’insegnante di ballo all’attivo da oltre un decennio al talent show, Alessandra Celentano.

La reunion sulle reti TV e streaming Mediaset tra le due insegnanti di ballo, intanto, scatena tra le reazioni più disparate nel web, dell’occhio pubblico. In particolare, il sentiment predominante sui social é la nostalgia nel segno dell’amarcord-moment registratosi ad Amici 23. Questo, con le due protagoniste al talent che, seppur in ruoli e aspetto fisico diversi rispetto alla vecchia edizione di Amici 8 che le vedeva sedute vicine alla cattedra di ballo, si ritrovano nello stesso format in un sentito e coinvolgente abbraccio. La reunion, così come fa notare il popolo nel web, si registra a distanza di almeno quindici anni di edizioni di Amici di Maria De Filippi.

Dustin Taylor é il First-class nella classifica di Maura Paparo

E nella classifica di Maura Paparo, stilatasi al termine della gara “la mia storia, la mia coreografia”, é il ballerino allievo della Celentano a primeggiare. Dustin Taylor, allievo australiano tra i competitor in corsa ad Amici 23, si aggiudica infatti la vittoria della gara che chiama i concorrenti ballerini a montare una coreografia sul senso nella storia della loro vita. Dustin sbaraglia la concorrenza di ballo raccontando il retroscena dell’addio alla madrepatria, volto al perseguimento del sogno di fare danza e ad avviare la carriera artistica di ballerino in Italia.

I più giovani non sanno che Maura Paparo ha letteralmente forgiato Amici ed è tra le prime persone ad aver portato la danza hip hop in TV #Amici23 pic.twitter.com/kCUGeT2Yh6 — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) October 29, 2023



“I più giovani non sanno che Maura Paparo ha letteralmente forgiato Amici ed è tra le prime persone ad aver portato la danza hip hop in TV”, si legge tra i messaggi più aggreganti nel web, a margine della reunion di Amici 23. Poi, si legge ancora in un altro post aggregante, sul social X: “Quanti anni con #MauraPaparo ad #Amici ❤️

E nel trend amarcord di Amici, via social, emerge anche la presenza al domenicale dell’ex concorrente al talent di Maria De Filippi, Manola Moslehi: quest’ultima, alla nuova puntata di Amici 23, copre il ruolo di rappresentante di Radio Italia alla gara degli inediti di canto, il circuito parallelo competitor di ballo al talent show.

Dopo Maura Paparo abbiamo anche Manola che amavo e che amo tutt’oggi🥹😭🤏

Quando amici aveva un senso e dovevano imparare a fare di tutto senza lamentarsi:canto,ballo, recitazione,musical❤️ #Amici23 pic.twitter.com/RQ8Wyo0MjK — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA❤️💚🧩 (@BiasiErika) October 29, 2023













