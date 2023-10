Amici 23, Mew batte tutti nel canto/ La classifica della gara-cover giudicata da Rkomi

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew vince la gara di canto: la sentenza del giudice, Rkomi

Ad Amici 23 di Maria De Filippi, Mew si impone come la prima della classe e Mida é il papabile eliminato nel circuito parallelo di ballo, per effetto della gara di canto-cover. É quanto si rileva dalle anticipazioni TV e streaming della nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 22 ottobre 2023. Le stesse sono fornite nel web da Amici news e Superguida TV.

La gara di canto cover é giudicata dall’ospite in studio, che presenzia alla puntata, il cantante ed esperto di musica Rkomi. L’ospite, al termine della gara che chiama i concorrenti cantanti di Amici ad esibirsi nelle cover, stila una classifica finale di gradimento personale nel seguente ordine di arrivo:

Mew

Lil Jolie

Matthew

Sarah

Ezio

Stella

Holden ha cantato Without you di The Kid Laroi

Space

Mida

Holy.

La classifica di gara canto-cover subisce delle variazioni: c’entra la gara di interpretazione ad Amici 23

La stessa classifica, poi, per effetto di un punteggio “+1” aggiuntivo stabilito dalla produzione alla precedente gara di interpretazione vinta da Stella, assegnato agli allievi della maestra di quest’ultima, Anna Pettinelli, subisce poi dei cambiamenti ad Amici 23. Come indicato dalla classifica definitiva, al termine della gara di canto:

Mew prima: canta Strong di London;

Lil Jolie e Stella al secondo posto, con la prima che canta Try di Pink mentre la seconda canta Tutta colpa mia di Elodie;

Matthew é terzo classificato;

Sarah é quarta, canta Chimica;

Petit quinto, canta la cover di Sopra dei Gazelle;

Ezio sesto, canta Piccola anima;

Holy Francisco settimo, si esibisce sulle note di Quanto ti vorrei di Chiello. Sarebbe arrivato ultimo, ma grazie al punto vinto dalla compagna di squadra Stella con la gara improvvisazione sale di un posto. Il maestro Rudy Zerbi, tuttavia , consiglia alla mentore Anna Pettinelli che sarebbe comunque il caso di metterlo in sfida. E a quanto pare Holy verrà messo in discussione in una sfida al rischio eliminazione da Amici 23. Nel corso della performance Holy si avvicina alla conoscente intima Sarah e le accarezza il viso;

Poi troviamo al penultimo posto SpaceHippiez che canta Le cose che abbiamo in comune;

Ultimo Mida, che quindi si direbbe l’elemento più a rischio eliminazione nel canto, canta Where she goes di Bad Bunny.

La classifica unitamente alla gara cover fa discutere. Questo, alla luce del veto stabilito dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini, che per il regolamento di Amici 23 é valido per i soli cantanti allievi della prof.ssa al netto dei talenti seguiti da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Si tratta del divieto a ogni mezzo d’ausilio vocale, nella gara, come l’autotune.











