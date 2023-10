Amici 23, Mew crolla: “Sempre da sola…”/ Elisa la mette in difficoltà: la confessione choc

Amici 23 di Maria De Filippi, Mww crolla alle prove: succede prima del domenicale

Insieme a Matthew formano la prima lovestory di Amici 23 di Maria De Filippi e intanto Mew si lascia andare ad una confessione choc, che coinvolge Elisa, la cantante. Nel mezzo della preparazione per la nuova puntata domenicale della competizione tra i venti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23, la papabile eliminata Mew registra un crollo psicofisico. In confidenza con il vocal coach alla preparazione di Anche fragile, sulle note del singolo di Elisa, la cantante Mew non nasconde di aver vissuto in passato un periodo in cui lei abbia sentito in modo molto forte la sua fragilità..

“Non é semplice… non lo so…stavo sempre da sola -fa quindi luce della sua fragilità avvertita in modo prepotente nel passato, la cantante in corsa per un posto al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, questo incalzata dai quesiti del vocale coach mentre é in balia delle difficoltà nell’interpretazione del brano-…boh avevi qualcuno con cui parlavi?”.

Mew é tra i primi eliminati di Amici 23?

La confidenza della competitor di Amici 23, poi, si snocciola: ” la mia famiglia… ma c’ho messo tanto a capirmi …adesso sí… prima no…però ci é voluto un po’… scusa Gió… non mi piace farmi vedere così”. Insomma, in un passato clamorosamente sofferto e in balia del disagio della solitudine, Mew affrontava un problema personale molto comune tra i giovani, ossia il mal di vivere e il peso della depressione e l’alienazione.

Che lo sfogo della cantautrice sia il preludio ad una crisi personale e artistica di Mew, anche nell’ottica di una possibile eliminazione dell’elemento da Amici 23 , non si direbbe un’ipotesi azzardata. Questo, soprattutto nel sentiment degli utenti attivi nel web, in particolare tra i commenti social del fandom della cantante in corsa al talent show di Maria De Filippi.

Mew sta preparando “Anche fragile” di Elisa, un brano che le ricorda un periodo particolare della sua vita e durante le prove le emozioni prendono il sopravvento #Amici23 pic.twitter.com/ykX3gHQJlC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023













