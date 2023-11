Amici 23, Mew dichiara guerra a Lil Jolie/ La classe canto si spacca!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew e Lil Jolie dividono i concorrenti in due schieramenti

S’infiamma la competizione tra i talenti di canto e ballo ad Amici 23, con Mew e Lil Jolie che dividono in due compagini tra loro contrapposte, la classe di talenti. Accade nel content del rinnovato daytime di Amici 23, l’edizione Amici 2023 del talent show condotto da Maria De Filippi, dove in una confidenza a margine della gara domenicale di canto Mew si lascia andare ad alcune dichiarazioni al vetriolo su Lil Jolie, in complicità con alcuni compagni studio al talent show. Tanto che il circuito canto parallelo al ballo sembra così voler dividere la classe di concorrenti ballerini e cantanti a metà.

“Io non c’ho voglia di avere sca*zi- fa sapere particolarmente adirata Mew, prendendo così le distanze da Lil Jolie in una amara confidenza condivisa con i compagni ad Amici 23-, io c’ho troppe cose che mi infastidiscono…se lo faccio già so che vado fuori di testa..”. Il riferimento sarebbe al malcontento che Lil Jolie vivrebbe rispetto alla posizione raggiunta in classifica e i risultati della performance al termine della gara di canto domenicale nella puntata del 29 ottobre 2023. Tanto che Matthew supporta la posizione di Mew, prima classificata, contestando testualmente la reaction di Lil Jolie alla classifica della discordia: “lei fa ‘che sbatte che siamo arrivati così… mi rode il culo che sono arrivata sesta”.

Lil Jolie é ancora nel cuore di Mew

Nella confidenza registrata ad Amici 23, Mew aggiunge di volere bene a Lil Jolie, per la stima nutrita nei riguardi della persona e l’artista che rappresenta la rivale. Tuttavia la bionda cantautrice, reduce dal conseguimento dell’upgrade dell’inedito Mercoledì mai al titolo di singolo prodotto ad Amici 23, fa sapere di voler interrompere i contatti con la rivale mora, nel circuito canto.

Ma quale destino attende le due acerrime rivali unitamente al resto dei concorrenti nella classe di Amici 23 di Maria De Filippi?













