Amici 23: Mew e Matthew aspettano un figlio?/ Smentita la teoria dei fan

Matthew e Mew diventano protagonisti di un curioso caso all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23. I due cantautori, dopo la crisi personale e artistica vissuta da Matthew e il conforto che lui ha ricevuto dalla amata compagna nonché prima della classe canto alla nuova classifica della puntata domenicale, Mew, escono di scena. Così come si attenziona nel rinnovato daytime del talent show, datato 9 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

“Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”, fa sapere lo spoiler della uscita di scena della coppia di cantautori e piccioncini, nata tra i banchi nella scuola delle arti, canto e ballo. Una notizia, quella del ritiro, che intanto getta nello sconforto i fedeli fandom dei due biondi cantautori. E c’é chi, tra gli internauti fautori delle teorie web sui social sollevate, dei motivi legati al ritiro, ipotizza una gravidanza di Mew concepita con Matthew. Ma la cantautrice sconfesserebbe ora l’ipotesi tra le altre con una serie di like in favore ai messaggi degli utenti che, al contempo, indicano un motivo di entità seria alla base dell’uscita di scena dal talent show. Come attenziona uno screenshot postato sulla pagina social X di Amici news.

Mew sconfessa le ipotesi della teoria web

“Deve essere successo qualcosa di grave -scrive uno dei commenti social avvalorati da Mew-perchè nel daytime di oggi stavano proprio male, se andare via era la cosa migliore per loro è giusto così #amici23” -e poi tra gli altri commenti – “ci deve essere una motivazione più particolare perché se fosse stato pazzaria di lui + lei che lo

segue lo avrebbero SICURAMENTE mostrato e

ci avrebbero fatto il 130% di share”-; “é palese che di mezzo non c’é nessuna fuga d’amore né nessuna gravidanza “.

Insomma, sembra proprio che a suon di “mi piace” la cantante sconfessi tutte le ipotesi più aggreganti della teoria dei fan di Amici.

Mew smentisce la notizia sulla gravidanza che in queste ore stava circolando sul web#Amici23 pic.twitter.com/jqDBYlG8kt — AMICI NEWS (@amicii_news) January 9, 2024













