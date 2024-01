Amici 23: Mew e Matthew presto sostituiti?/ L’indiscrezione inaspettata, prima del via al serale

Amici 23 di Maria De Filippi, la sostituzione di Mew é all’orizzonte: l’indiscrezione

S’infiamma il caso dell’uscita di scena della coppia di cantautori, Mew e Matthew, dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, con una possibile sostituzione all’orizzonte. A prima firma Il sussidiario.net non é da escludersi la possibilità che i talenti uscenti Matthew e Mew – fuori dal talent show per motivi personali ad oggi non svelati- possano essere presto sostituiti, quando si fa sempre più vicina la fase serale della competizione di Amici 23 di Maria De Filippi. L’ipotesi si solleva spontanea, sulla base dell’indiscrezione proveniente da fonti insider vicine al talent show, come ripresa testualmente sul portale web d’informazione di Mondo TV 24: “La produzione di Amici 23 avrebbe frettolosamente aperto i casting, alla ricerca immediata di un cantante o di una cantante che possa prendere il posto di Mew”.

L’indiscrezione apre ad una nuova ipotesi di sostituzione ad Amici 23

La voce insider vedrebbe la produzione del talent show giunto all’edizione corrente di Amici 23, quindi, in trattative per la sostituzione della cantante dagli occhi di ghiaccio, Mew. Quest’ultima, nonostante il percorso di studio dai risultati brillanti, reduce dal primo posto raggiunto nella classifica di canto alla nuova puntata domenicale, insieme a Matthew ha deciso di lasciare la gara di canto e il talent show “per motivi personali”. Come riportato in un messaggio in sovraimpressione andato in onda nel daytime settimanale di Amici 23.

E nel caso in cui si concretizzassero le condizioni per la sostituzione di Mew, allieva cantautrice di Lorella Cuccarini uscente, le stesse potrebbero inevitabilmente ripetersi anche per un possibile sostituto di Matthew, nel circuito canto all’attivo nella competizione tra i talenti di Amici 23.

Nell’attesa , intanto, tra i cantautori in corsa Lil Jolie si concede un nuovo hair look...













