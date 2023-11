Amici 23, Mew in preda ad una crisi: “Non riesco…”/ La cantante rischia: c’entra Tiziano Ferro

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew é in difficoltà: c’entra la prova cover sulle note di Tiziano Ferro

Mew, tra i cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, si direbbe a rischio nel talent show, dal momento che non riesce ad eseguire una cover sulle note di Tiziano Ferro.

Accade nel rinnovato daytime di Amici 23, quando tra una lezione di canto e una prova in vista della puntata di domenica, la cantautrice ammette di non riuscire ad esternare il suo status emotivo nella prova di Per dirti ciao. Il titolo di una nota ballad di Tiziano Ferro, che Mew é chiamata a rivisitare nell’appuntamento domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Mew, quindi, é ancora una volta in difficoltà, oltre ad un’interrogazione di music, al cospetto di Lorella Cuccarini e un esperto di teoria musicale, andata male, o comunque non proprio come avrebbe voluto.

Lo sfogo di Mew, ad Amici di Maria De Filippi

“La storia, le cose, le visualizzo e non ci riesco a… -fa sapere Mew, in confidenza nel daytime con il vocale coach Gió, ammettendo di non riuscire a comunicare l’emozione provata nell’esecuzione vocale sulle note di Per dirti ciao e le immagini che la canzone le trasmette-, casa mia… il pezzo mi ricorda il mio cane che stava male e la mia famiglia quando si stava male, é successo tutto nel periodo schifoso”. Quindi, Mew ammette di sentirsi bloccata: “se ho una cosa che devo buttare fuori me la tengo e vorrei tanto farlo con il canto… vorrei riuscirci, riprovo…”.

Insomma, la cantautrice di Mercoledì mai vorrebbe poter superare il suo momento no ad Amici 23 di Maria De Filippi. Ci riuscirà? Nel frattempo, intanto, l’altro cantante in corsa ad Amici 23, Petit, conquista il consenso musicale di Vasco Rossi, portando a casa la mention social della cover Come nelle favole, da parte del rocker.











