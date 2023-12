Amici 23: Mew, Petit, Nicholas e Simone favoriti alla vittoria di canto e ballo/ Parla la produzione

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew e Petit incantano i vocal coach: le parole d’elogio anticipano la qualificazione in finale?

Mew e Petit per il canto e Nicholas Borgogni e Simone Galluzzo per il ballo, sono i nomi nella preannunciata rosa dei candidati al titolo di concorrenti alla fase serale di Amici 23. E questo é quanto si profila nel contenuto del rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, datato 22 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 23, Holden "grande assente" al pranzo di Natale 2023/ Fan preoccupati!

Occasione in cui, tra le novità nei circuiti dei talenti ballerini e cantanti competitor al talent show, i vocal coach premiano in una dichiarazione di elogio, dicendosi grati e gratificati per la collaborazione tra le parti, con le mention di Mew e Petit. E per il circuito ballo, poi, i ballerini professionisti facenti parte del corpo di ballo di Amici 23, con la rappresentante di punta Elena D’Amario, attenzionano i talenti di Nicholas Borgogni e Simone Galluzzo, in primis per l’impegno profuso alle lezioni e alle prove generali.

Amici 23, Holden infrange il regolamento/ Arriva il provvedimento disciplinare: le reazioni

Nicholas Borgogni e Simone Galluzzo sorprendono il corpo di ballo…

“Petit – che é a rischio eliminazione – a nome dei vocal coach, per il lavoro che hai fatto in classe, per come ti sei approcciato, per il lavoro in aula… la tua collaborazione é preziosa … una nota di encomio -é la comunicazione che elogia di fatto i cantanti, Mew dopo Petit, rispettivamente allieva di Lorella Cuccarini e allievo di Rudy Zerbi, e la stessa sembra anticipare i due giovani tra i possibili concorrenti ammessi al serale, favoriti dalla produzione di Amici 23…come regalo di Natale…”. La promozione arriva anche alla mention di due concorrenti in corsa nel circuito ballo.

Stefano De Martino: "Amici? Ci sono arrivato grazie a mia madre..."/ La sorprendente rivelazione

Per il ballo, infatti, giunge l’encomio dei ballerini professionisti, alla mention di Simone Galluzzo e Nicholas Borgogni. Che i quattro allievi elogiati siano destinati a qualificarsi al titolo di concorrenti seralisti e poi di finalisti, per la finale di Amici 23? La sola messa in onda dei vari appuntamenti TV e streaming può confermare o sconfessare, in tutto o in parte, quanto si profila secondo il gradimento della produzione insider di Amici 23.











© RIPRODUZIONE RISERVATA