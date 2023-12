Amici 23: Mew, Sarah e Mida pubblicano “Vivo”, “Viole e violini” e “Mi odierai”/ Il significato dei singoli

Amici 23, Mida, Mew e Sarah Toscano presentano i nuovi singoli al rilascio

Mew, Sarah Toscano e Mida, tra gli allievi cantanti di Lorella Cuccarini ad Amici 23, rilasciano i nuovi singoli, “Vivo”, “Viole e violini” e “Mi odierai”.

E a margine del rilascio tanto atteso dei nuovi singoli, i cantanti in corsa per un posto al serale di Amici 23, rilasciano un’intervista esclusiva ai microfoni di Witty, rispondendo alle curiosità generali dell’occhio e orecchio pubblico sugli storytelling dei nuovi brani.

“Il mio brano si chiama Viole e violini -fa sapere l’elemento piú addicted al team work di Amici 23, Sarah Toscano, del nuovo singolo presentato ad Amici 23-, lui é più grande e poi era con una che mi somigliava

..ma lei era piu grande di me. Mi piace tanto perché mi ricorda il passato… non é vecchia come canzone…io ho l’immagine di essere ragazzina per la serie ‘mi vedi come una bambina ma non è così’… Un brano fresco, ironico e inca**ato perché é finita male”.

L’intervista rivelatrice dei nuovi singoli di Amici 23

Poi, é la volta della bionda cantautrice Anime: “ciao, sono Mew e il mio inedito si chiama Vivo… parla di amore…un amore che non vedi l’ora di vivere… E da questa frase per la serie ‘ci so stare bene bene nel tuo mondo’, catturò l’emozione che spero possiate provare…é l’interpretazione che ho dato io al brano”.

E anche Mida presenta il nuovo singolo ad Amici 23: “Mi odierai é un pezzo giusto da portare in questa fase… parla di bugie di rimorso che c’é dentro e dietro…un brano viscerale… Si ammette di avere sbagliato, io sono autobiografico e mi piace la parte finale del pezzo e penso all’ultimo tramonto che abbiamo guardato insieme…anche se non c’é stato un addio”.

