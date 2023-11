Amici 23: Mew smette di mangiare e Maria De Filippi diventa una furia/ L’attacco alla classe é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, la conduttrice sposa la causa di Mew: lo sfogo furioso

É una Maria De Filippi furibonda la protagonista della nuova puntata di Amici 23, che si scaglia contro la classe di talenti allievi, a sostegno della causa di Mew. La salute della cantante allieva di Lorella Cuccarini é in serio rischio di imbattersi in un disturbo del comportamento alimentare, dal momento che la giovane ha smesso di mangiare tra una lezione e una prova nella scuola dei talenti di ballo e canto, anche a causa del pessimo stato di disordine e mancata igiene in cui versa la casetta.

Questa é la denuncia choc che una furiosa Maria De Filippi sporge alla nuova puntata domenicale di Amici 23, attaccando in particolare i primi tre nomi indiziati dalla classe di allievi incalzata sui responsabili del fattaccio. I nominati del caso sudiciume di Amici 23 sono Holden, Mida e Ayle e al primo, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini il maestro Rudy Zerbi riserva la sospensione in giudizio della maglia da titolare del banco di studio.

Il rimprovero di Maria De Filippi ai nominati del caso di Amici 23

Ma l’affaire non finisce qui. “Se Mew ha smesso di mangiare perché le fa schifo mangiare..non é pensabile”-fa sapere una furibonda Maria De Filippi in studio, mentre Mew annuisce con il capo e gli occhi sbarrati, facendo così luce sul suo malessere accusato ad Amici 23. Quindi la conduttrice chiede alla classe dei talenti la certezza sui nomi dei responsabili: “siete d’accordo su quei nomi?”. Insomma, la regina di ascolti di casa Mediaset unitamente alla stretta collaborazione del resto della produzione di Amici 23, sembra così anticipare un provvedimento esemplare per il fattaccio. E a farle eco é poi la maestra di canto di Mew, Lorella Cuccarini: “tutti gli anni facciamo sempre lo stesso discorso”.

Dal suo canto Mida fa mea culpa, confidando di non avere una condotta edificante, almeno non dal punto di vista dell’adempienza dei turni per le pulizie e l’ordine previsti nella scuola per gli allievi. Ma la conduttrice sembra proprio non voler perdonare il fattaccio: “I turni da tempo dovevano essere organizzati… Quando vi é stato detto di pulire, avete stabilito di pulire dopo mangiato e Mew non ha rimangiato….non é pensabile che una ragazza smetta di mangiare per lo schifo che c’é in casa”. Non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata che possano seguire delle eliminazioni choc, a fronte del nuovo caso di Amici, anche per una possibile messa in discussione dei talenti responsabili in sfida.

E, intanto, sono virali nel web, in un video su TikTok, le immagini dello sfogo furibondo di Maria De Filippi, abbattutosi sulla classe di allievi, oltre il messaggio post-eliminazione di Chiara Porchianello dal domenicale di Amici 23.











